Destino Oculto Wingo 2026: fechas, precio y cómo comprar vuelos

Esta innovadora experiencia de viaje sorpresa ofrece paquetes todo incluido con salida desde Bogotá y Medellín. Conozca las fechas, precios y cómo asegurar su cupo antes de que se agoten.

Viaje a ciegas: Wingo lanza la tercera edición de Destino Oculto

La adrenalina de viajar comienza mucho antes de empacar las maletas, especialmente cuando el destino final es un misterio absoluto. Bajo esta premisa, Wingo y Corona anunciaron la tercera edición de su exitosa campaña Destino Oculto, una propuesta diseñada para aquellos viajeros colombianos que buscan romper la rutina y entregarse a la aventura.

¿Qué es Destino Oculto de Wingo y cómo funciona?

Destino Oculto es una experiencia turística poco convencional en la que los pasajeros compran un viaje completo sin conocer la ciudad o el país al que volarán. El misterio se mantiene estrictamente guardado y solo se revela en el momento en que el avión aterriza. Tras el éxito de sus dos primeras ediciones, la aerolínea ha decidido elevar la apuesta para octubre de 2026.

Un destino, dos paraísos: las novedades de la tercera edición

Para esta entrega, Wingo ha introducido el concepto “Un destino, dos paraísos”. Si bien los pasajeros llegarán a un único punto geográfico, la experiencia estará configurada para ofrecer múltiples escenarios de desconexión. Según los organizadores, descubrir la ubicación en el mapa será apenas la primera sorpresa preparada.

Jorge Jiménez, vicepresidente Comercial de Wingo, explicó:

Queremos que vuelvan a confiar en nosotros cuatro días de sus vidas y se permitan simplemente disfrutar de todo lo que hemos preparado.

Fechas y precios: ¿Cuándo comprar los vuelos sorpresa de Wingo?

Para los interesados en sumarse a esta aventura a ciegas, la agilidad será clave. La venta de los paquetes estará disponible a partir de las 23:59 horas del próximo 15 de septiembre. Los usuarios deberán ingresar exclusivamente a Wingo.com y seleccionar como origen las ciudades de Bogotá o Medellín. En la casilla de llegada, la opción a elegir será "Destino Oculto (OCU)".

El viaje se llevará a cabo durante cuatro días y tres noches, programado del 22 al 25 de octubre de 2026. El valor del paquete comienza desde los USD 1.599 por persona, y es importante destacar que las reservas se realizan para dos adultos en acomodación doble.

¿Qué incluye el paquete de Destino Oculto 2026?

El precio del viaje garantiza una experiencia premium sin preocupaciones. El formato incluye:

Vuelos de ida y regreso desde Bogotá o Medellín.

Alojamiento en acomodación doble.

Alimentación completa y bebidas.

Traslados seguros en el destino.

Asistencia de viaje y equipaje incluido.

Este año, Corona vuelve a sumarse como aliado principal. Álvaro de Luna, vicepresidente de marketing de Bavaria, destacó que esta iniciativa invita "a disfrutar la desconexión desde el primer momento". Además, la marca O Boticário también formará parte integral de la experiencia durante el viaje.

Requisitos clave para viajar al destino internacional sorpresa Dado que los vuelos se dirigirán a un destino internacional oculto, es un requisito obligatorio que los pasajeros cuenten con un pasaporte en buen estado. Este documento debe tener una vigencia mínima de seis meses posteriores a la fecha del vuelo. Una excelente noticia para los viajeros colombianos es que el destino seleccionado no requiere visa.