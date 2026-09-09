El peligro oculto de “farmear aura” para los adolescentes

La fiebre por “farmear aura” entre adolescentes abrió una nueva preocupación alrededor de la privacidad digital. Según la compañía Kaspersky, los videos que alcanzan gran difusión pueden permitir que desconocidos conecten perfiles y descubran datos como el colegio, la ubicación, los amigos o las rutinas de los menores.

El riesgo no está solamente en la imagen que se hace viral, sino en toda la información que puede reconstruirse a partir de ella.

¿Cómo un video de “farmear aura” puede exponer a un adolescente?

Un menor no necesita ser influencer ni contar con miles de seguidores para quedar expuesto. Un video grabado en un colegio, durante un partido o en un espacio público puede alcanzar rápidamente una audiencia masiva y comenzar a circular fuera de la cuenta que lo publicó originalmente.

A partir de esas imágenes, desconocidos pueden intentar identificar al adolescente y buscar sus perfiles en otras redes sociales. Un nombre de usuario, una fotografía, una etiqueta o incluso un comentario antiguo pueden convertirse en piezas para conocer más sobre su vida.

Según la alerta divulgada por Kaspersky, al cruzar esa información también podrían quedar expuestos el colegio donde estudia, lugares que frecuenta, nombres de amigos, pasatiempos y rutinas.

La situación puede agravarse cuando se conectan publicaciones actuales con fotografías, comentarios o cuentas antiguas que el menor ya no utiliza. De esta manera, un contenido que inicialmente parecía una simple publicación de entretenimiento puede ampliar considerablemente la huella digital del adolescente.

¿Qué pueden hacer con los datos que encuentran en redes?

La información disponible públicamente puede ser utilizada para intentar establecer contacto con el menor y generar una falsa sensación de confianza.

Por ejemplo, alguien podría escribirle después de que uno de sus videos de “farmear aura” se vuelva viral y mencionar su colegio, un amigo o algún evento reciente. También podría ofrecerle una supuesta colaboración, un premio o una oportunidad relacionada con el contenido.

Kaspersky advierte que conocer detalles personales no demuestra que quien está detrás del mensaje sea una persona confiable. Estos datos pueden utilizarse en intentos de ingeniería social, fraude o suplantación de identidad.

El fenómeno tiene además una dimensión particular en Colombia. De acuerdo con el estudio Lenguaje Digital citado por la compañía, el 41 % de los padres colombianos con hijos menores de 15 años señala que las redes sociales están entre los principales usos que sus hijos hacen de internet.

Ante este escenario, Kaspersky recomienda revisar con los menores qué información permanece pública en sus perfiles, fortalecer las opciones de privacidad y desconfiar de contactos inesperados que soliciten datos personales.

La popularidad de un video puede durar apenas unos días, pero la información que queda alrededor de él puede permanecer disponible durante mucho más tiempo. En el caso de los contenidos de “farmear aura”, esa es la alerta que plantea la compañía de ciberseguridad.