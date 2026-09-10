Familias en Valle siguen esperando ayuda un mes después del terremoto

A un mes del terremoto que sacudió al Valle del Cauca, familias como las de Blanca Rentería y Wílmer Burbano continúan entre escombros esperando que la ayuda gubernamental llegue a sus hogares destruidos, mientras sobreviven gracias a la solidaridad de la gente.

La calle Quinta en Buenaventura se convirtió en una de las zonas más afectadas por el sismo. Edificios desalojados y decenas de víctimas configuran un panorama desolador donde los residentes transitan sin poder acceder a sus viviendas.

La historia de Blanca Rentería

“Yo vivo allá en el piso número 4 y no puedo hacer nada, allá están mis pertenencias”, relató Blanca, madre de tres hijos, quien vio cómo el terremoto destruyó en minutos el esfuerzo de años.

“Perdí el techo, el televisor se me dañó y pues esos fueron unos momentos muy tristes porque pues yo nunca había pasado por algo así, tanto esfuerzo de luchar para que mi casa estuviera bien y pues en unos días la perdí”

A más de 120 kilómetros de Buenaventura, en la vereda La María, zona rural de Cali, Wilmer, su esposa y su padre duermen cada noche bajo el riesgo constante de que los muros de su vivienda colapsen completamente.

El drama de Wílmer Burbano

“La casa siempre me volteó esta pared que se ve aquí al frente, me quedé sin techo, qué más le puedo decir yo, pues sí necesitaría material pues si Dios quiere pues empezar aquí con ladrillos o lo que Dios quiera”, expresó.

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La ausencia del Estado es el denominador común en los testimonios de los damnificados. Hasta el momento, la reconstrucción depende exclusivamente de la solidaridad ciudadana.

Las grietas en las paredes de las viviendas vallecaucanas evidencian la magnitud de la tragedia, pero no han logrado quebrar el optimismo de los damnificados. Wilmer continúa buscando materiales para reconstruir, mientras Blanca intenta salir adelante de palo en palo, como ella misma describe su situación, enfrentando simultáneamente su enfermedad y la pérdida de su hogar.

Este contenido fue creado con apoyo de una inteligencia artificial y revisado por un periodista del equipo de Noticias RCN.