Revelan detalles de la fuerte discusión entre Shakira y Piqué antes de su gira mundial: ¿Qué pasó?

La relación entre Shakira y Gerard Piqué sigue generando titulares, esta vez debido a una fuerte discusión que habrían tenido respecto a la crianza de sus hijos, Milan y Sasha.

Según el paparazzi español Jordi Martin, una fuente cercana a él le contó que la cantante colombiana y el exfutbolista protagonizaron un tenso intercambio de palabras que dejó a la artista notablemente afectada.

¿Por qué Shakira y Piqué discutieron por sus hijos?

Según el paparazzi Jordi Martin, la disputa se originó porque Piqué se había comprometió a quedarse en Miami para cuidar a los niños mientras Shakira cumplía con su agenda de conciertos.

Sin embargo, el exdefensor del FC Barcelona habría cambiado de planes a último momento, argumentando que debía viajar para atender compromisos relacionados con la King's League.

La inesperada decisión del exjugador tomó por sorpresa a la intérprete colombiana, quien le habría recriminado su falta de responsabilidad.

RELACIONADO Fumigación por concierto de Shakira está poniendo en peligro a animales abandonados en Barranquilla

Según el paparazzi, Shakira le preguntó a Piqué cómo podía hacerle eso en plena gira, a lo que él le respondió con una solución que no la convenció: llevarse a los niños con ella por unos días.

"¿Cómo me haces esto en plena gira. Yo ahora qué hago con los niños?", dijo supuestamente Shakira y Piqué le respondió: "pues llévatelos contigo unos días'", contó Martin.

Shakira discutió con Piqué antes de su gira mundial

Ante la falta de una solución viable, la barranquillera optó por contratar tutores para sus hijos durante su ausencia, pero con una condición: que Piqué asumiera los gastos, ya que estaba incumpliendo con el acuerdo inicial.

"Ponles unos tutores y que estén con los tutores", le habría propuesto el exjugador del FC Barcelona.

Según Jordi Martin, Shakira le respondió: "Vale, ok, no hay problema. Yo voy a poner unos tutores, pero esto lo vas a pagar tú porque tú ya estás faltando a tu palabra y no estás cumpliendo con lo que tú habías pactado conmigo", contó el paparazzi.

Martin aseguró que esta situación afectó profundamente a la cantante.

"Me dicen que Shakira no lo llevó bien, fue un golpe emocional muy fuerte para ella", comentó.

También agregó que la actitud de Piqué fue una gran decepción para la artista, quien esperaba que el exfutbolista mostrara más compromiso con la crianza de sus hijos.

Hasta el momento, ni Shakira ni Piqué han hecho declaraciones públicas al respecto. Sin embargo, el tema sigue generando debate en redes sociales, donde muchos seguidores han expresado su apoyo a la cantante colombiana.