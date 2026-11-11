'Detrás de la champeta': el documental de Andina que cuenta la historia del género caribeño

Sus raíces están conectadas con la música africana, las dinámicas culturales de los barrios del Caribe y el movimiento picotero que convirtió este género en una expresión de identidad para toda una región.

Esa historia es el punto de partida de 'Detrás de la champeta', una nueva producción documental impulsada por Andina Light que busca recuperar los relatos, personajes y momentos que marcaron la evolución de este género musical en Colombia.

Foto: Andina

La serie está compuesta por cinco capítulos y reúne los testimonios de algunos de sus protagonistas. Entre ellos están figuras como Charles King, Elio Boom, Chawala, La Niña, El Runner y El Nene, propietario de El Sabor Estéreo, además de DJ, productores y representantes de las nuevas generaciones como el hijo del Saya, Dj Darwin y Jader el Tremendo.

De las raíces africanas a las calles de Cartagena

Uno de los elementos centrales de esta producción es el recorrido por los orígenes de la champeta y su relación con los sonidos africanos. El documental también se adentra en lugares como Rocha y diferentes sectores de Cartagena para reconstruir el papel que tuvieron sus comunidades en la consolidación de esta expresión musical.

Foto: Andina

A través de las voces de DJ, historiadores y gestores culturales, la serie explora el nacimiento de la cultura picotera, el funcionamiento de estos espacios musicales y la manera en que sus protagonistas ayudaron a impulsar un género que pasó de los barrios del Caribe a escenarios de reconocimiento nacional.

La producción también incorpora las experiencias de nuevos exponentes como Jeansueth Sayas, hijo de El Sayayín, DJ Darwin y Jader el Tremendo, quienes representan la continuidad de una escena musical que sigue transformándose.

¿Dónde ver 'Detrás de la champeta'?

Más que presentar una recopilación de canciones y artistas, 'Detrás de la champeta' propone una mirada a los procesos sociales y culturales que explican cómo este género se convirtió en una de las expresiones musicales más reconocibles de Colombia.

La iniciativa de Andina Light busca rendir homenaje a esa identidad caribeña y a una cultura que ha encontrado en la música una forma de contar sus propias historias.

Foto: Andina

Los cinco episodios estarán disponibles en el canal de YouTube de Andina y en la aplicación de Canal RCN. La publicación será quincenal, cada miércoles, con un nuevo capítulo para seguir descubriendo los personajes, sonidos y acontecimientos que construyeron la historia de la champeta.