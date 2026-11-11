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México capturó a 15 presuntos integrantes del cartel de Sinaloa: así fueron los operativos

Las detenciones se realizaron en Baja California y Chiapas.

Capturados del Cartel de Sinaloa
Foto: Gabinete de Seguridad de México

Noticias RCN

AFP

noviembre 11 de 2026
04:38 p. m.
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El cartel de Sinaloa, una de las organizaciones criminales con mayor presencia en México, vuelve a estar en el centro de las operaciones de seguridad de ese país. Esta estructura fue encabezada por Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán e Ismael ‘El Mayo’ Zambada, quienes actualmente permanecen presos en Estados Unidos.

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Tras la captura de sus antiguos líderes, las facciones que integran la organización se han enfrentado en una disputa violenta por el control de sus actividades criminales y territorios. Estos enfrentamientos han dejado miles de muertos y mantienen bajo presión a distintas regiones mexicanas.

En medio de este panorama, las autoridades anunciaron la detención de 15 presuntos integrantes del cartel en dos operativos realizados en diferentes estados.

¿Quiénes están entre los capturados?

Una de las detenciones se llevó a cabo en Baja California, estado fronterizo con Estados Unidos. Allí fue capturado alias Beto Leyva, señalado de pertenecer a una facción del cartel de Sinaloa.

El secretario de Seguridad de México, Omar García Harfuch, informó que el procedimiento contó con apoyo de inteligencia de Estados Unidos.

Según explicó el funcionario, Leyva presuntamente coordinaba el traslado irregular de personas desde Tijuana hacia las ciudades estadounidenses de San Diego y San Ysidro, en California.

Además, las autoridades lo relacionan con secuestros de migrantes. De acuerdo con García Harfuch, a los familiares de las víctimas, residentes en Estados Unidos, les exigían dinero a cambio de su liberación.

La información fue divulgada por el secretario de Seguridad a través de su cuenta en la red social X.

Otros 14 presuntos integrantes fueron detenidos en Chiapas

En otro operativo, las autoridades mexicanas reportaron la captura de 14 personas señaladas de integrar el cartel de Sinaloa en el estado de Chiapas, ubicado en la frontera con Guatemala.

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Esta región ha sido afectada por la violencia derivada de las disputas entre organizaciones criminales que buscan controlar las rutas utilizadas para el narcotráfico.

De acuerdo con el Gabinete de Seguridad, los detenidos estaban armados y entre ellos habría dos personas identificadas como presuntos líderes regionales de la organización.

Durante el procedimiento también fueron incautadas armas largas, municiones y chalecos antibalas.

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