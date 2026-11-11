¿Se arrepintió? Westcol habló sobre la pelea entre Aida Victoria y La Divaza en Stream Fighters

El combate entre Andrea Valdiri y La Divaza es uno de los enfrentamientos que más comentarios ha generado de cara a Stream Fighters 5. La pelea, programada para el sábado 14 de noviembre en Bogotá, despertó cuestionamientos entre los seguidores por las diferencias físicas entre los participantes.

En medio de las reacciones, Westcol explicó por qué este enfrentamiento le genera preocupación y contó que la creadora de contenido colombiana habría puesto en duda su participación.

El streamer paisa, quien es el organizador y caster del evento, se refirió al tema durante una transmisión en vivo en su canal Kick. Según explicó, le preocupa tanto lo que pueda ocurrir durante el combate como las críticas que recibiría por haber incluido esta pelea.

“La pelea que a mí me da miedo es la de La Divaza y Valdiri, porque es que La Divaza se transformó, La Divaza está todo estallado. Donde salga y mate a la Valdiri, ¿sabe a quién le van a tirar mierda por organizar la pelea? Me van a tirar mierda”, manifestó Westcol.

El creador de contenido también planteó un escenario que, según dijo, podría generar cuestionamientos contra la organización: que La Divaza consiga arrinconar a Andrea Valdiri durante el enfrentamiento. “Tengo miedo y dejo esto grabado; usted se imagina dónde ese man ponga a la Valdiri en una esquina, me van a decir: ¿Cómo van a hacer eso? ¿Cómo una mujer contra un hombre?”, agregó.

¿Andrea Valdiri estuvo a punto de retirarse de la pelea contra La Divaza?

Durante la misma transmisión, Westcol contó que Andrea Valdiri se comunicó con él aproximadamente una semana antes para manifestarle sus dudas sobre el combate. De acuerdo con su versión, la barranquillera consideraba que enfrentarse a un hombre representaba una diferencia que debía tenerse en cuenta antes de subir al cuadrilátero.

“Nos contactó y nos dijo que no iba a pelear; esto es reciente, es hace como una semana, y ella me dijo: ‘La Divaza es hombre, sea como sea, yo tengo que pelear con un hombre’”, relató el organizador de Stream Fighters.

Según Westcol, la conversación entre los equipos incluyó una propuesta para modificar el peso de los guantes que utilizarían los participantes. Valdiri habría solicitado competir con guantes de 16 onzas, mientras que La Divaza utilizaría unos de 12 onzas. Esta fue una de las alternativas que se discutieron para ajustar las condiciones del enfrentamiento.

El streamer también señaló que el equipo del influencer venezolano argumentó que La Divaza no tenía experiencia previa en boxeo, mientras que Andrea Valdiri había mostrado parte de su preparación física y sus entrenamientos en redes sociales. Finalmente, aseguró que los representantes de ambos participantes llegaron a un acuerdo que permitió mantener la pelea en la programación, aunque no detalló cuáles fueron las condiciones definitivas.

¿Cuándo es Stream Fighters 5 y dónde ver la pelea de Andrea Valdiri y La Divaza?

Stream Fighters 5 se realizará el sábado 14 de noviembre de 2026 en el Coliseo MedPlus de Bogotá. La quinta edición del espectáculo organizado por Westcol tendrá una cartelera de 10 combates, con apertura de puertas a las 4:00 p. m. y comienzo de las peleas a las 6:00 p. m.

Además del enfrentamiento entre Andrea Valdiri y La Divaza, la programación incluye a Yaya Muñoz contra Beba de la Cruz, Alexa Torrex frente a Karola Alcendra, Samantha Correa ante Cami Pulgarín, Herrera contra JH de la Cruz, Daren frente a El Agropecuario, Rey de la City contra WeGotKicks, Valentino ante Emiro y Leandro contra Sebastucho.

La jornada también tendrá un enfrentamiento particular entre Westcol y Blessd, quienes participarán en un duelo con robots humanoides en lugar de un combate de boxeo convencional.

Este contenido fue creado con apoyo de una Inteligencia Artificial y revisado por un periodista del equipo de Noticias RCN.