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¿Padres pueden exigir cuota de alimentos a sus hijos en Colombia? Esto es lo que dice la ley

Conozca lo que asegura la normativa en el país.

Foto: Freepik

Mateo Alfonso Rey

noviembre 11 de 2026
05:51 p. m.
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En Colombia, la obligación de garantizar la manutención no recae exclusivamente de padres a hijos. La legislación nacional establece un principio de solidaridad familiar según el cual los padres en condición de vulnerabilidad o falta de ingresos también tienen el derecho legal de exigir una cuota de alimentos a sus hijos mayores de edad.

A pesar de ser una figura legal consagrada en el Código Civil colombiano (Artículo 411), esta posibilidad aún genera dudas sobre cuándo aplica, cuáles son los requisitos exigidos por la ley y cómo se define el monto económico de la obligación.

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¿En qué casos un padre puede exigir cuota alimentaria a un hijo?

El derecho a reclamar alimentos no es automático. Para que un juez o un centro de conciliación ordene el pago de una cuota de manutención a favor de los padres, se deben acreditar tres condiciones fundamentales:

  • Necesidad real del padre o madre: El progenitor debe demostrar que carece de recursos económicos suficientes para garantizar su subsistencia digna, lo que incluye alimentación, vivienda, salud, vestuario y recreación.
  • Capacidad económica del hijo: El hijo demandado debe contar con la capacidad financiera para otorgar la ayuda sin poner en riesgo su propia subsistencia ni la de su núcleo familiar primario (hijos o cónyuge).
  • Vínculo de parentesco: Debe acreditarse legalmente la relación filial mediante el registro civil de nacimiento.

Esta obligación recae sobre los hijos mayores de edad con ingresos estables o patrimonio. Si existen varios hijos, la carga económica se distribuye de manera equitativa entre ellos, de acuerdo con las capacidades financieras de cada uno.

¿Qué incluye la cuota alimentaria para adultos mayores?

La manutención no se limita únicamente a la compra de comida. El marco legal colombiano concibe los alimentos como un concepto integral que abarca:

  • Salud y medicamentos: Cobertura de tratamientos, citas médicas y fármacos no cubiertos por el sistema general de salud.
  • Vivienda y servicios públicos: Aporte para arriendo, administración y pago de servicios básicos.
  • Alimentación y vestuario: Mercado mensual y prendas de vestir adecuadas.
  • Cuidado personal: Asistencia en caso de dependencia física o deterioro cognitivo.
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