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Colombia

Ministro Omar Bula presenta disculpas formales a miembros del Partido Demócrata por comentarios en redes

Según explicó el jefe de la cartera de Relaciones Exteriores de Colombia, dichos mensajes no representan su postura actual ni la del Gobierno Nacional.

Foto: montaje realizado con imágenes Wikimedia y del Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia
Foto: montaje realizado con imágenes Wikimedia y del Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia

Jorge Leonardo Alzate

noviembre 11 de 2026
05:38 p. m.
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En la tarde del miércoles 11 de noviembre, se conoció una carta en la que el ministro de Relaciones Exteriores de Colombia, Omar Bula, presentó, el día anterior, sus disculpas formales a los integrantes del Partido Demócrata (Estados Unidos), por comentarios que realizó en redes sociales antes de asumir el cargo.

“El lenguaje que empleé fue inapropiado e irrespetuoso; lamento esas palabras y las ofensas que pudieron haber causado”, indicó el jefe de la cartera de Relaciones Exteriores sobre una serie de comentarios dirigidos contra los líderes del partido.

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¿Un cambio de postura?

En su mensaje, el ministro Bula señaló que, desde el momento en el que realizó dichas publicaciones, en el marco de una elección presidencial, su perspectiva ha evolucionado y no representan sus posturas actuales, así como tampoco las del Gobierno de Abelardo de la Espriella.

Señaló que “la cooperación más allá de las líneas partidistas ha sido un pilar de” la relación bilateral y que el “Gobierno está firmemente comprometido a preservar y fortalecer esa tradición”.

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Ministro Bula insiste en la necesidad de cooperar más allá de “las líneas partidistas”:

En las elecciones legislativas de medio término, realizadas el 3 de noviembre en los Estados Unidos, el Partido Republicano, del presidente Donald Trump, perdió el control de la Cámara y el Senado. Con el nuevo panorama en mente, el ministro Bula indicó que, desde que asumió el cargo, ha abogado por un enfoque bipartidista en la relación de Colombia con los Estados Unidos.

“Una postura que mantengo y promuevo”, y agregó: “Como ministro de Relaciones Exteriores, tengo la responsabilidad de representar a Colombia con respeto, apertura y un compromiso hacia el diálogo constructivo”.

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