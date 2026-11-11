Murió reconocida gloria de selección y un equipo grande del FPC

Este miércoles 11 de noviembre de 2026 murió un exjugador de la Selección Argentina y el Junior de Barranquilla.

Carlos Babington, que nació el 20 de septiembre de 1949 en Buenos Aires, debutó como profesional en 1969 y se destacó como mediocampista ofensivo, partió de este plano terrenal a sus 77 años.

La noticia fue confirmada por el Junior de Barranquilla mediante un sentido comunicado oficial que se publicó en las redes sociales.

De acuerdo con las autoridades argentinas, Carlos Babington falleció mientras dormía en su casa, pero aún no se ha precisado la causa exacta.

Así fue como Junior de Barranquilla lamentó la muerte de Carlos Babington

El Junior de Barranquilla catalogó a Carlos Babington como un futbolista que dejó huella en la institución y, además, le envió un mensaje de fortaleza a los seres queridos del 'gringo'.

"Junior FC lamenta profundamente el fallecimiento del exfutbolista argentino Carlos Alberto Babington, quien vistió la camiseta rojiblanca en 1983 y dejó su huella en la historia del equipo barranquillero. Conocido como 'El Lord', fue un talentoso mediocampista ofensivo, integrante de la Selección Argentina en el Mundial de Alemania 1974 y una de las figuras del histórico Huracán campeón de 1973", se detalló.

"Hoy despedimos a un jugador que hizo parte de nuestra historia y que siempre guardó un especial recuerdo de su paso por Barranquilla. Paz en su tumba y nuestras más sinceras condolencias a sus familiares, amigos y al fútbol argentino", se añadió.

Así fue la trayectoria de Carlos Babington

Carlos Babington debutó como futbolista en Huracán y permaneció en ese club hasta 1974.

En ese primer periodo con el 'globo', disputó 190 partidos y anotó 84 goles. Además, posteriormente, su carrera futbolística continuó así:

SG Wattenscheid 09 de Alemania (1974-1978, con 56 anotaciones en 120 partidos).

Huracán (1978-1982, con 52 anotaciones en 115 partidos).

Tampa Bay Rowdies de Estados Unidos (1982, con 10 goles en 12 partidos).

Junior de Barranquilla (1983, con 26 goles en 34 partidos).

Entre tanto, con la Selección Argentina disputó 13 partidos y cinco de ellos fueron en el Mundial de 1974.

Asimismo, tras su retiro como futbolista, Carlos Babington fue entrenador de los siguientes clubes: