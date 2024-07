Diana Celis le fue infiel a Epa Colombia con reconocida jugadora de la Selección Colombia

Durante la mañana de este martes 30 de julio, Diana Celis, jugadora de Millonarios, se ha convertido en tendencias a nivel nacional, esto luego de que Epa Colombia, expareja de la jugadora, diera a conocer unas explosivas declaraciones, las cuales encendieron polémica en el mundo del fútbol.

Desde hace algunos años se conoció que Epa Colombia y Diana Celis habían terminado su relación tras seis años de estar juntos, la cual generó varias incógnitas entre todos los seguidores, pues por medio de sus redes sociales se veían una pareja feliz y enamorada, por lo que sorprendió su ruptura durante el 2021.

Diana Celis le fue infiel a Epa Colombia con Liana Salazar

Ante los diferentes comentarios que se han conocido desde su ruptura, Epa Colombia tomó la dedición de esclarecer el tema, dejando claro que su relación con la jugadora de Millonarios terminó por una infidelidad de la atacante con Liana Salazar, una de las deportistas más representativas de la Selección Colombia.

“Diana me montó cachos antes de que yo estuviera con Karol. Diana estaba con Liana Salazar, está en la selección Colombia y actualmente está jugando en Millonarios. Ellas estaban saliendo desde 2020 y cuando en 2021 les pillé una conversación que decía: ‘Esta mañana la pasamos muy rico’. Mami, yo no le pude perdonar eso y entonces a finales de 2021 me fui a buscar a Karol y le dije que lo intentáramos”, dejó claro la influenciadora.

Por otro lado, la creadora de contenidos aprovechó la oportunidad para reprochar las actitudes de algunos seguidores, quienes han criticado el proceder de la empresaria, quien confesó que sufrió mucho por la ruptura con la jugadora, pero tomó la decisión de centrarse en lo que sería su futuro deportivo.

Epa Colombia contó detalles íntimos de su ruptura con Diana Celis

Durante una transmisión en vivo junto a Yina Calderón en redes sociales, Epa Colombia compartió detalles íntimos de su relación con la futbolista.

“Diana me demandó en 2022 y me quitó 4.000 millones de pesos, la casa de Restrepo de 1.900 millones, 500 millones en efectivo y el apartamento en Olaya (...) el Mazda rojo (...) dos motos, amiga, y ahora me vuelve a demandar nuevamente", inició Daneidy Barrera

Y añadió: "Los que sean abogados pueden ver en la plataforma, me demandó por la marca Epa Colombia, supuestamente porque inicié con ella, por 2.500 millones de pesos y por las acciones de Bienes D y D me está quitando el 50%, o sea, más plata quiere y la gente dice: ‘Ay no, ¿por qué le dices a Diana?’. Ella es una solapada, amiga, porque una persona que te ama no te quita. Sí, te quita el 50%, ¿pero más? No, gracias a Dios me levanté”.