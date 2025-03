Se alargó la maldición de Diane Warren en los Oscar: perdió por 16 vez 'Mejor Canción Original'

El domingo pasado, se llevó a cabo la edición 97 de los Premios Oscar en el el Dolby Theatre de Hollywood, Los Ángeles, California. 'Anora' fue la gran ganadora de la noche, pues reclamó cinco estatuillas. Una de las grandes polémicas de la noche la desató la categoría de 'Mejor Canción Original'.

Entre los nominados estaban dos íconos de la música: Elton Jhon y Diane Warren. El emblemático cantante de rock y pop británico figuró en dicho listado por su canción 'Never Too Late' del documental 'Elton John: Never Too Late', dirigido por RJ Cutler y David Furnish. Por su parte, la compositora estadounidense fue postulada por 'The Journey' de 'Seis Triple Ocho'.

Mick Jagger, vocalista de The Rolling Stones, fue el encargado de entregar el premio. Para lamento de muchos, el Óscar se lo llevaron Clément Ducol, Camille y Jacques Audiard, los artífices de 'El Mal', uno de los temas de la controvertida película 'Emilia Pérez'.

Warren perdió por 16 vez en los premios que entrega la Academia. En 2022, después de haberse quedado corta en 14 oportunidades le dieron un Óscar Honorífico.

Diane Warren: todas sus nominaciones a 'Mejor Canción Original' en los Premios Oscar

1987: "Nothing's Gonna Stop Us Now" (Mannequin). 1996: "Because You Loved Me" (Up Close & Personal). 1997: "How Do I Live" (Con Air). 1998: "I Don't Want to Miss a Thing" (Armageddon). 1999: "Music of My Heart" (Music of the Heart). 2001: "There You'll Be" (Pearl Harbor). 2014: "Grateful" (Beyond the Lights). 2015: "Til It Happens to You" (The Hunting Ground). 2017: "Stand Up for Something" (from Marshall). 2018: "I'll Fight" (RBG). 2019: "I'm Standing with You" (Breakthrough). 2020: "Io sì (Seen)" (The Life Ahead). 2021: "Somehow You Do" (Four Good Days). 2022: "Applause" (Tell It Like a Woman). 2023: "The Fire Inside" (Flamin' Hot). 2024: "The Journey" (The Six Triple Eight).

Premios Oscar: últimos diez ganadores de 'Mejor Canción Original'