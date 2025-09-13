¿En qué se diferencian el iPhone 17 Pro y el iPhone 16 Pro?

Hace unos días, Apple presentó el iPhone 17, que estaba siendo esperado por los usuarios desde hace tiempo. El modelo Pro tiene un precio de 1.319 euros en su página web, lo que es igual a 6.048.538 pesos.

Con la llegada de un nuevo modelo, las personas suelen comparar las versiones anteriores, con el fin de saber si vale la pena comprar el celular más reciente. Pues bien, aquí compararemos el iPhone 17 Pro con el iPhone 16 Pro, el modelo anterior.

Similitudes entre ambos

En primer lugar, hay que iniciar con las similitudes. Ambos miden 6.3 pulgadas y tienen pantalla Super Retina XDR, tecnología ProMotion, pantalla siempre activa y Dynamic Island. Además, están equipados con botón acción y control de cámara para un acceso más rápido a las herramientas de foto y video.

Los dos celulares son resistentes al agua hasta seis metros de profundidad por un lapso máximo de 30 minutos. Sus CPU son de seis núcleos, tienen Neutral Engine de 16 núcleos y trazado de rayos por aceleración de hardware.

Las diferencias más importantes

Ahora bien, con respecto a las diferencias, la primera es que el 17 Pro tiene estructura unibody de aluminio, mientras que el 16 Pro es de titanio. El modelo más reciente cuenta con una parte trasera de Ceramic Shield, algo que el anterior no tiene.

Por otro lado, el iPhone 17 Pro tiene chip A19 Pro, uno más avanzado que el 16 Pro. El modelo más reciente tiene una cámara frontal Center Stage de 18 mpx, encuadre centrado para fotos, video ultraestabilizado, captura dual y encuadre centrado para videollamadas. El 16 Pro no tiene estas ventajas, dado que solo tiene la cámara TrueDepth de 12 mpx.

La batería del iPhone 17 puede aguantar hasta 31 horas de reproducción de video, mientras que el 16 Pro alcanza hasta las 27 horas.