Diplomado en producción de TV en vivo: Master Training UAO - RCN

Aprender qué sucede realmente detrás de cámaras en los grandes shows de entretenimiento ahora es posible. El Canal RCN y la UAO abren inscripciones para la segunda edición del diplomado Master Training, una experiencia en producción audiovisual que te permitirá formarte junto a figuras de la televisión y dominar la adrenalina de las transmisiones en vivo.

En el universo de la televisión en vivo no existe el botón de "deshacer". Los errores no se editan en postproducción; se solucionan en fracciones de segundo frente a los ojos de millones de espectadores. Para dominar esta presión y convertirla en contenidos memorables de alta calidad, la Universidad Autónoma de Occidente (UAO) y el Canal RCN unen fuerzas nuevamente.

Ambas instituciones presentan la segunda edición del diplomado Master Training: Experto en Producción y Realización de Programas de Entretenimiento en Vivo. Esta alianza académica y profesional es una apuesta decidida para llevar el talento audiovisual colombiano a los más altos estándares de la industria internacional.

¿Qué aprenderás en el Master Training UAO - RCN?

A diferencia de los programas que se quedan exclusivamente en los libros, este diplomado rompe las barreras del aula utilizando el Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP). Entenderás no solo cómo funciona la televisión tradicional, sino cómo el lenguaje audiovisual se adapta a las nuevas audiencias digitales y el streaming.

El plan de estudios te ofrece una visión de 360 grados a través de cinco módulos clave:

Comprensión de audiencias: Análisis de métricas, rating y comportamiento del usuario multiplataforma.

Análisis de métricas, rating y comportamiento del usuario multiplataforma. Creación de guiones: Estructuras narrativas sólidas para mantener el interés durante horas de transmisión.

Estructuras narrativas sólidas para mantener el interés durante horas de transmisión. Puesta en escena: Manejo magistral de escenografía, iluminación y dirección de arte.

Manejo magistral de escenografía, iluminación y dirección de arte. Producción técnica: Dominio de tecnología de vanguardia, desde cámaras de estudio hasta el máster de control.

Dominio de tecnología de vanguardia, desde cámaras de estudio hasta el máster de control. Gestión de talento: Claves para dirigir presentadores y equipos multidisciplinarios bajo la inmensa presión del "aire".

Diplomado en producción de TV en vivo: Master Training UAO - RCN

Inmersión en Bogotá: el detrás de cámaras de la TV

El gancho definitivo para quienes buscan destacar en el mundo audiovisual es el componente práctico del programa. El diplomado opera bajo una modalidad híbrida, iniciando con una robusta formación online sincrónica.

Sin embargo, quienes opten por la certificación completa de 100 horas, empacarán maletas para vivir dos días de inmersión presencial en las instalaciones del Canal RCN en Bogotá. Durante esta visita, cruzarás la línea de espectador a realizador, interactuando directamente con el equipo de producción de nuestro morning show ‘Buen Día, Colombia’ . Allí, trabajarás codo a codo con figuras icónicas de nuestra pantalla como Ana Karina Soto, Sandra Bohorquez, Andrés López, Orlando Liñán, bajo la guía de la experimentada directora Lorena Lagos.

Fechas, certificación y requisitos en 2026

Si tu perfil está orientado a la comunicación social, el periodismo, el cine, el diseño, la publicidad o simplemente eres un apasionado de la producción audiovisual, este es el momento de actualizar tus conocimientos.

Toma nota de los detalles logísticos para asegurar tu cupo:

Fechas de ejecución: Del 9 de abril al 11 de junio de 2026.

Del 9 de abril al 11 de junio de 2026. Horarios: Diseñado para no interferir con tu jornada; se desarrollará durante 10 fines de semana.

Diseñado para no interferir con tu jornada; se desarrollará durante 10 fines de semana. Modalidades de Certificación: Certificación de 80 horas: 5 módulos en modalidad 100% online. Certificación de 100 horas: Módulos online + experiencia inmersiva en RCN Bogotá.



Convertirte en uno de los arquitectos del entretenimiento televisivo en Colombia está a un paso. Los cupos son estrictamente limitados para garantizar una mentoría personalizada en los estudios.

Contacto para inscripciones: