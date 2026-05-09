Desmienten posible retiro de James Rodríguez después del Mundial: esto se sabe

En las últimas horas, el nombre de James Rodríguez volvió a ser tendencia en redes sociales y medios deportivos luego de que surgiera un fuerte rumor sobre un posible retiro del fútbol profesional tras el próximo Mundial.

La versión comenzó a tomar fuerza después de que un periodista afirmara que el volante colombiano tendría decidido “dar un paso al costado” una vez terminara la Copa del Mundo que se disputará en Estados Unidos, Canadá y México.

Sin embargo, desde el entorno del jugador rápidamente buscaron apagar la polémica. Según pudo conocer Deportes RCN, personas cercanas al capitán de la Selección Colombia desmintieron por completo esa información y aseguraron que James no tiene pensado retirarse después del Mundial.

Cercanos a James desmintieron el supuesto retiro

De acuerdo con las fuentes consultadas, el mediocampista nunca ha sostenido conversaciones sobre un posible adiós con dirigentes de su actual club, Minnesota United FC, ni tampoco ha manifestado públicamente intenciones de dejar la actividad profesional.

Las mismas personas indicaron que el futbolista está totalmente concentrado en su presente y en llegar en la mejor forma posible a la próxima cita mundialista con Colombia, que comenzará en menos de un mes.

James busca recuperar protagonismo en Minnesota

Aunque el rumor quedó desmentido, lo cierto es que el presente deportivo del colombiano no ha sido el esperado desde su llegada al fútbol estadounidense en febrero.

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Hasta ahora, James Rodríguez apenas ha disputado seis partidos con Minnesota United y solo en uno de ellos fue titular. Además, todavía no registra goles ni asistencias y acumula cerca de 200 minutos en cancha.

Pese a ello, el volante continúa trabajando para recuperar continuidad y volver a ser protagonista tanto en su club como con la Selección Colombia, donde sigue siendo una de las principales figuras del equipo nacional.