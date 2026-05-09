CANAL RCN
Deportes

Desmienten posible retiro de James Rodríguez después del Mundial: esto se sabe

Fuentes cercanas a James Rodríguez desmintieron los rumores sobre su retiro tras el Mundial y aseguraron que el colombiano sigue enfocado en la Selección Colombia.

Desmienten posible retiro de James Rodríguez después del Mundial: esto se sabe
Foto: AFP

Noticias RCN

mayo 09 de 2026
07:24 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

En las últimas horas, el nombre de James Rodríguez volvió a ser tendencia en redes sociales y medios deportivos luego de que surgiera un fuerte rumor sobre un posible retiro del fútbol profesional tras el próximo Mundial.

James no es el único: otro jugador colombiano aparece sin equipo en el álbum Panini
RELACIONADO

James no es el único: otro jugador colombiano aparece sin equipo en el álbum Panini

La versión comenzó a tomar fuerza después de que un periodista afirmara que el volante colombiano tendría decidido “dar un paso al costado” una vez terminara la Copa del Mundo que se disputará en Estados Unidos, Canadá y México.

Sin embargo, desde el entorno del jugador rápidamente buscaron apagar la polémica. Según pudo conocer Deportes RCN, personas cercanas al capitán de la Selección Colombia desmintieron por completo esa información y aseguraron que James no tiene pensado retirarse después del Mundial.

Cercanos a James desmintieron el supuesto retiro

De acuerdo con las fuentes consultadas, el mediocampista nunca ha sostenido conversaciones sobre un posible adiós con dirigentes de su actual club, Minnesota United FC, ni tampoco ha manifestado públicamente intenciones de dejar la actividad profesional.

Netflix reveló el tráiler oficial de la serie de James Rodríguez: video
RELACIONADO

Netflix reveló el tráiler oficial de la serie de James Rodríguez: video

Las mismas personas indicaron que el futbolista está totalmente concentrado en su presente y en llegar en la mejor forma posible a la próxima cita mundialista con Colombia, que comenzará en menos de un mes.

James busca recuperar protagonismo en Minnesota

Aunque el rumor quedó desmentido, lo cierto es que el presente deportivo del colombiano no ha sido el esperado desde su llegada al fútbol estadounidense en febrero.

James Rodríguez rompe el silencio y envía mensaje sobre su nivel antes del Mundial 2026
RELACIONADO

James Rodríguez rompe el silencio y envía mensaje sobre su nivel antes del Mundial 2026

Hasta ahora, James Rodríguez apenas ha disputado seis partidos con Minnesota United y solo en uno de ellos fue titular. Además, todavía no registra goles ni asistencias y acumula cerca de 200 minutos en cancha.

Pese a ello, el volante continúa trabajando para recuperar continuidad y volver a ser protagonista tanto en su club como con la Selección Colombia, donde sigue siendo una de las principales figuras del equipo nacional.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Atlético Nacional

Atlético Nacional pegó primero en los 'Play-off': así le dio vuelta al Internacional de Bogotá

Liga BetPlay

¿El 'blopper' del año en el FPC? Vea el error del arquero del Ínter que terminó en gol de Atlético Nacional

Giro de Italia

Colombia pierde a uno de sus ciclistas tras aparatosa caída en la etapa 2 del Giro de Italia

Otras Noticias

Inseguridad en Bogotá

VIDEO I Mujer enfrentó a ladrón que intentó hurtarle su celular en la localidad de Chapinero

Las imágenes captaron el instante en el que el delincuente forcejea con una mujer para robarle su teléfono móvil.

Evo Morales

Expresidente Evo Morales iría a juicio en Bolivia por presunta trata de una menor

Según la Fiscalía del país sudamericano, siendo presidente habría mantenido relaciones con una joven de 15 años y habrían tenido un bebé.

Resultados lotería

SUPER ASTRO SOL: ya hay número y signo ganador hoy 9 de mayo de 2026

FIFA

¿Pegó mal una lámina del álbum del Mundial? Este truco promete despegarla sin romperla

Ministerio de Salud

¿Hay presencia del hantavirus en Colombia? Esto respondió el Ministerio de Salud