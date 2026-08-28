Gobierno deroga el decreto que prohibía la erradicación de cultivos con aspersión aérea

Vía decreto, el Gobierno Nacional, derogó la resolución número 6 de 2015, que ordenaba “la suspensión de uso del herbicida glifosato en las operaciones de erradicación de cultivos ilícitos mediante aspersión aérea, proferida por el Consejo Nacional de Estupefacientes”.

No obstante, se mantiene la ruta establecida por la Corte Constitucional para reanudar la fumigación; lo que quiere decir que no se reanudará de manera automática el Programa de Erradicación de Cultivos Ilícitos mediante aspersión aérea ni se autoriza su ejecución desde aeronaves no tripuladas.

Noticia en desarrollo…