Tras conquistar metrópolis como Londres, Madrid y Dubái, Dopamine Land abrirá sus puertas en Bogotá el próximo 18 de diciembre, transformando el Centro Comercial Plaza de las Américas en un universo interactivo de luz, color y juego diseñado para estimular los sentidos.

¿Qué es Dopamine Land y por qué causa furor a nivel mundial?

Lejos de ser una exhibición tradicional donde el público solo observa, Dopamine Land es una experiencia inmersiva creada por Fever que convierte a los asistentes en protagonistas activos. Su concepto se inspira directamente en la ciencia detrás de la dopamina, el neurotransmisor conocido popularmente como la "hormona de la felicidad".

Cortesía: Dopamine Land

A través de la combinación de diseño de vanguardia, estímulos visuales, sonoros y táctiles, este espacio busca despertar la nostalgia infantil, fomentar la creatividad y elevar el estado de ánimo de personas de todas las edades. El formato ya ha demostrado su éxito rotundo en ciudades como Santiago de Chile, São Paulo, Singapur, Londres, Madrid y Dubái, consolidándose como uno de los planes de entretenimiento más buscados a nivel global.

Según destacó César Ruiz, director regional de Fever Originals LATAM, la llegada de este formato a la capital representa una oportunidad para que el público colombiano viva una propuesta distinta, donde los sentidos y el juego crean recuerdos inolvidables en familia, en pareja o con amigos.

Un recorrido por las 9 salas interactivas que llegan a Bogotá

La propuesta en la capital colombiana contará con nueve escenarios temáticos, cada uno diseñado para detonar diferentes emociones y liberar el estrés cotidiano:

Colortopía: Un reino surrealista de neón que envuelve a los visitantes en un caleidoscopio de luces vibrantes y cambiantes.

Un reino surrealista de neón que envuelve a los visitantes en un caleidoscopio de luces vibrantes y cambiantes. Garabateo: Una habitación donde la libertad creativa no tiene límites; aquí se permite dibujar, pintar y escribir sobre paredes, pisos y muebles.

Una habitación donde la libertad creativa no tiene límites; aquí se permite dibujar, pintar y escribir sobre paredes, pisos y muebles. Neon Nebula: Un universo electrizante de visuales resplandecientes y alta energía para sumergirse en una explosión lúdica.

Un universo electrizante de visuales resplandecientes y alta energía para sumergirse en una explosión lúdica. Cueva Táctil: Un espacio pensado para la relajación y la curiosidad física mediante texturas suaves y materiales envolventes.

Un espacio pensado para la relajación y la curiosidad física mediante texturas suaves y materiales envolventes. Danzorama: Una pista de baile inspirada en la estética disco donde cada visitante elige su propia música para moverse libremente.

Una pista de baile inspirada en la estética disco donde cada visitante elige su propia música para moverse libremente. Sunset Lagoon : Un paisaje de tonos dorados protagonizado por una enorme piscina de pelotas ideal para desconectarse de la rutina.

: Un paisaje de tonos dorados protagonizado por una enorme piscina de pelotas ideal para desconectarse de la rutina. Cushion Clash: Una arena inflable llena de color diseñada para saltar y participar en divertidas peleas de almohadas.

Una arena inflable llena de color diseñada para saltar y participar en divertidas peleas de almohadas. Bosque de Euforia : Un entorno natural inmersivo que recorre las cuatro estaciones del año combinando aromas, luces y sonidos relajantes.

: Un entorno natural inmersivo que recorre las cuatro estaciones del año combinando aromas, luces y sonidos relajantes. Oasis Cósmico: Un portal infinito de espejos y reflejos que juega con las perspectivas y crea la ilusión de un espacio sin fronteras.

Cortesía: Dopamine Land

Cortesía: Dopamine Land

Fechas, horarios y ubicación de Dopamine Land en Bogotá

Si está buscando planes diferentes para la temporada de vacaciones de fin de año en la ciudad, este recorrido tiene una duración aproximada de 45 minutos. Estos son los datos clave que debe tener en cuenta antes de asistir:

Fecha de apertura: A partir del 18 de diciembre de 2026.

Lugar: Centro Comercial Plaza de las Américas (Cra. 71d #6 - 94 SUR, localidad de Kennedy, Bogotá).

Centro Comercial Plaza de las Américas (Cra. 71d #6 - 94 SUR, localidad de Kennedy, Bogotá). Público permitido: Apto para todas las edades (los menores de 13 años deben ingresar acompañados por un adulto responsable).

Apto para todas las edades (los menores de 13 años deben ingresar acompañados por un adulto responsable). Accesibilidad: El recinto es parcialmente accesible; debido a la dinámica física de ciertas atracciones (como las zonas inflables o piscinas), algunas salas no están habilitadas para sillas de ruedas o personas con movilidad reducida.

¿Cómo inscribirse y conseguir boletas para Dopamine Land?

Quienes deseen asegurar su cupo antes del estreno oficial ya pueden registrarse en la lista de espera habilitada a través de la aplicación móvil y el sitio web oficial de Fever. Una vez se habilite la venta general, las entradas estarán disponibles tanto en las plataformas digitales de la compañía como directamente en la taquilla física ubicada en el centro comercial.