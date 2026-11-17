La administración del presidente Donald Trump solicitó al Congreso de Estados Unidos la aprobación de 50.100 millones de dólares para modernizar los sistemas de control de tráfico aéreo y renovar la infraestructura aeroportuaria del país, luego de una crisis que provocó la suspensión de vuelos durante varias horas y dejó miles de pasajeros afectados.

Trump busca millonaria inversión para renovar torres de control y aeropuertos en Estados Unidos

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La petición fue presentada este martes mediante una carta enviada a los congresistas por el secretario de Transporte, Sean Duffy; el administrador de la Administración Federal de Aviación (FAA), Bryan Bedford, y el director de presupuesto de la Casa Blanca, Russ Vought.

En el documento, los funcionarios detallaron que los recursos se distribuirían en cinco partidas de aproximadamente 10.000 millones de dólares cada una, destinadas a actualizar los equipos y las instalaciones que permiten el funcionamiento del sistema aéreo estadounidense.

¿En qué se invertirían los 50.100 millones de dólares solicitados por Trump?

De acuerdo con la propuesta del Gobierno, una de las principales inversiones estaría enfocada en mejorar la tecnología utilizada para el control del tráfico aéreo, incluidas las redes de comunicación que permiten coordinar las operaciones de las aeronaves.

Otra parte del presupuesto se destinaría al mejoramiento de la infraestructura aeroportuaria, mientras que una tercera partida financiaría la modernización de terminales que actualmente presentan un avanzado deterioro.

El plan también contempla la construcción de cinco nuevos centros regionales de control de tráfico aéreo, que reemplazarían los 22 que funcionan actualmente en el país.

Finalmente, el Gobierno busca destinar otros 10.000 millones de dólares a la renovación o construcción de 140 torres de control.

En la carta enviada al Congreso, los funcionarios advirtieron sobre las deficiencias tecnológicas que enfrenta el sistema aéreo y señalaron que la reciente crisis dejó en evidencia la urgencia de estas inversiones.

"Equipos obsoletos y antiguos interrumpieron las comunicaciones de las aeronaves y las señales de radar", escribieron.

Crisis aérea en Estados Unidos desató críticas contra el Gobierno

La solicitud de recursos se produce después de que el viernes se registrara una interrupción nacional de vuelos que se extendió durante cuatro horas y provocó la cancelación de miles de operaciones.

Las afectaciones continuaron durante el fin de semana y generaron un escenario de caos en los aeropuertos del país.

El parón fue el más prolongado desde los atentados del 11 de septiembre de 2001 y llevó al secretario de Transporte a solicitar fondos de emergencia para atender las deficiencias del sistema.

Sin embargo, la propuesta de la Casa Blanca ha generado cuestionamientos entre legisladores demócratas, quienes consideran que el Gobierno debe explicar primero cómo ha administrado los recursos que ya fueron aprobados para la Administración Federal de Aviación.

La congresista demócrata Rosa DeLauro, integrante del Comité de Asignaciones Presupuestarias de la Cámara de Representantes, cuestionó la iniciativa y calificó la solicitud como un "rescate de 50.000 millones de dólares sin un auténtico plan".

Por su parte, el presidente Donald Trump responsabilizó a los equipos obsoletos y a las administraciones anteriores por las fallas que afectaron el funcionamiento del sistema aéreo.