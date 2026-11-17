La relación entre Joana Sanz y Dani Alves sigue acaparando los titulares a nivel mundial. Tras confirmarse su separación definitiva y los trámites de divorcio, la modelo tinerfeña ha vuelto a explotar públicamente contra el exfutbolista brasileño a través de sus redes sociales.

Las declaraciones llegan después de una serie de publicaciones en las que el exjugador de la selección brasileña y del FC Barcelona reflexionaba sobre su fe y aseguraba que, cuando todos le dieron la espalda, únicamente se aferró a Dios.

Unas palabras que no han sentado nada bien a la modelo, quien ha decidido romper su silencio para recordar los difíciles momentos que atravesó durante el paso del deportista por prisión.

Esto fue lo que dijo Joana Sanz

Durante el periodo en el que Dani Alves se encontraba en prisión preventiva, la presión mediática sobre su entorno más cercano fue asfixiante. A pesar del huracán informativo y del coste emocional que esto supuso, Joana Sanz mantuvo una postura firme de apoyo hacia su pareja en los momentos más críticos. Sin embargo, la modelo ha querido recordarle al exdeportista el sacrificio que aquello conmendó.

"Me quedé con mi dolor reprimido porque consideré que tú estabas en peor situación y no era capaz de negarte ese aliento de calma que te daba el coger tus llamadas"

Sanz subrayó de forma tajante que acudió a verle de manera constante "a pesar de caerme encima el mundo entero y tener que lidiar con el foco mediático de titulares que no me correspondían".

Para la mujer, este esfuerzo constante por sostener la estabilidad emocional del brasileño no ha sido debidamente valorado tras los cambios radicales en la vida del exdefensa.

El malestar de Joana Sanz no se limita únicamente al ámbito emocional o a la presión de los medios de comunicación. Informaciones recientes apuntan también a un notable desgaste financiero y de convivencia. La modelo ha destapado el esfuerzo económico que tuvo que realizar para sostener parte de la situación del brasileño, asegurando que llegó a emplear sus propios recursos para sufragar cuentas y deudas.

Si bien el matrimonio ya venía arrastrando fuertes turbulencias desde el proceso judicial y la posterior salida de prisión de Alves, el detonante definitivo de la ruptura no ha sido judicial, sino el giro radical que el exfutbolista ha dado hacia una intensa faceta como predicador evangélico.

La implicación de Alves en conferencias religiosas y su nueva vida pública terminaron por distanciar por completo a la pareja, dejando a Sanz sola en la crianza de su hija y provocando esta nueva y sonada confrontación pública que marca el punto final definitivo a una de las relaciones más mediáticas del panorama futbolístico internacional.