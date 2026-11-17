Un caso de posible negligencia médica ha generado indignación en Barrancabermeja, Santander, después de que una mujer de 23 años tuviera que dar a luz a su bebé en las afueras del Hospital Regional del Magdalena Medio.

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El incidente quedó registrado en video y se viralizó en redes sociales.

Hay dos versiones sobre lo ocurrido con la joven madre a las afueras del Hospital Regional. El centro médico sostiene que la mujer no aceptó un procedimiento y decidió salir con su compañero sentimental para dirigirse a otro hospital, pero la familia de la paciente indica que no le brindaron la atención oportuna en el momento que la requería.

¿Qué dice el Hospital Regional del Magdalena Medio?

De acuerdo con la información entregada por el Hospital Regional del Magdalena Medio, la mujer recibió atención médica y tanto ella como su bebé se encuentran en óptimas condiciones de salud.

Andrés Manosalva, gerente del hospital, explicó: "hemos visitado a la paciente, escuchado la versión de los hechos de ella por parte de circunstancias que se presentó y que al final derivó en un parto precipitado a las afueras del hospital regional".

Hoy entregamos un parte de tranquilidad. El menor que nació se encuentra en óptimas condiciones de salud.

¿Por qué la mujer dio a luz en la puerta del Hospital Regional?

La mujer se encontraba en las afueras del centro médico esperando un transporte para trasladarse a otro centro de salud cuando comenzó el trabajo de parto, viéndose obligada a dar a luz en esas condiciones.

El hospital indicó que el menor y la madre se encuentran muy bien de salud.

Las autoridades buscan esclarecer si hubo negligencia médica en la atención prestada a la paciente de 23 años para poder determinar las responsabilidades correspondientes.

Mientras avanza la investigación, el hospital ha manifestado su disposición para colaborar con las autoridades y ha destacado que tanto la madre como el recién nacido permanecen bajo observación médica con evolución favorable.