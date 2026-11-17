Luego de que se llevaron a cabo las elecciones intermedias en Estados Unidos y los demócratas obtuvieron la victoria, Mhoni Vidente realizó un nuevo análisis acerca de Donald Trump.

Tras evaluar las cartas, la astróloga de origen cubano hizo énfasis en que el presidente de Estados Unidos es una persona inteligente y, con la intención de mantener el control, propondría soluciones importantes relacionadas con la migración.

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Esta fue la predicción más reciente que Mhoni Vidente realizó sobre Donald Trump

En un diálogo que Mhoni Vidente tuvo en vivo, expresó que Donald Trump tendría pensado llevar a cabo una negociación muy importante con México.

"Lo que veo es que va a empezar a hacer una negociación muy buena con México en cuestiones de negocios, comercio y migración. Él dijo que les va a ayudar a los latinos y que las personas que tienen más de 10 o 15 años en el país van a empezar a arreglar sus papeles", dijo la astrólogo.

"Mucha gente salió a votar en contra de él por la economía y él entendió que no estaba haciendo las cosas bien. Por eso se está recomponiendo y está apostando el doble al momento de dejar a gente importante a su lado, como Marco Rubio, para que le ayuden en cuestiones de migración", añadió Mhoni Vidente en la conversación con El Heraldo de México.

¿Qué otras predicciones políticas ha realizado Mhoni Vidente en los últimos días?

Además de hablar de Estados Unidos, Mhoni Vidente también analizó el panorama europeo y volvió a hacer hincapié en que, según su punto de vista, Pedro Sánchez dejaría de ser muy pronto el presidente de España.

Pero, adicionalmente, también planteó que Emmanuel Macron podría tener un revés en Francia y que ese país pasaría a ser gobernado por la 'derecha' o la 'extrema derecha'.