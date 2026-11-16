Señorita Colombia 2026: esta es la nueva soberana del Reinado Nacional de Belleza
Conozca los resultados del concurso Nacional de Belleza.
Noticias RCN
10:47 p. m.
En una velada cargada de emoción, música y tradición en Cartagena de Indias, Verónica Hernández Gómez representante de Antioquia, fue coronada como la nueva Señorita Colombia 2026-2027 durante la edición número 72 del Concurso Nacional de Belleza (CNB).
Tras superar con éxito los desfiles en traje de gala, traje de baño y la decisiva ronda de preguntas en el Centro de Convenciones Julio César Turbay Ayala, la nueva soberana recibió la corona.
Con este triunfo en un certamen que conmemora 92 años de historia e identidad cultural, Verónica Hernández asume el liderazgo de la obra social del concurso y adquiere el compromiso de representar oficialmente a Colombia en la próxima edición del certamen internacional Miss Internacional, que se celebrará en Japón.
Estas fueron las cinco finalistas del Reinado Nacional de Belleza
La gala final reunió a 26 candidatas de distintos departamentos, distritos y regiones. Luego de los cortes eliminatorios y de sumar la votación del público —que actuó como quinto jurado con un peso del 20 % en el puntaje total—, el jurado calificador definió el cuadro de honor de la siguiente manera:
- Señorita Colombia 2026-2027: Verónica Hernández Gómez - Antioquia
- Virreina Nacional: Sara Lizeth Obregón Cortés - Buenaventura
- Primera Princesa: Valentina Duque Estrada - Valle
- Segunda Princesa: Lucero Zuluaga Rubiano - Huila
- Tercera Princesa: Etty Adriana Urresti Rivas - Cauca