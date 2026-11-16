En una velada cargada de emoción, música y tradición en Cartagena de Indias, Verónica Hernández Gómez representante de Antioquia, fue coronada como la nueva Señorita Colombia 2026-2027 durante la edición número 72 del Concurso Nacional de Belleza (CNB).

Tras superar con éxito los desfiles en traje de gala, traje de baño y la decisiva ronda de preguntas en el Centro de Convenciones Julio César Turbay Ayala, la nueva soberana recibió la corona.

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Con este triunfo en un certamen que conmemora 92 años de historia e identidad cultural, Verónica Hernández asume el liderazgo de la obra social del concurso y adquiere el compromiso de representar oficialmente a Colombia en la próxima edición del certamen internacional Miss Internacional, que se celebrará en Japón.

Estas fueron las cinco finalistas del Reinado Nacional de Belleza

La gala final reunió a 26 candidatas de distintos departamentos, distritos y regiones. Luego de los cortes eliminatorios y de sumar la votación del público —que actuó como quinto jurado con un peso del 20 % en el puntaje total—, el jurado calificador definió el cuadro de honor de la siguiente manera: