La Luna se teñirá de rojo este jueves 27 de agosto: ¿se podrá ver en Colombia?

La Luna será la protagonista durante la noche de este jueves 27 de agosto y la madrugada del viernes 28, pues un eclipse lunar podrá ser visto en Sudamérica y la mitad oriental de Norteamérica.

El fenómeno, conocido como “luna de sangre”, es cuando la Luna logra adentrarse en la sobra de la Tierra y, posteriormente, se tiñe de color rojo. En este punto, la Tierra se interpone entre el Sol y la Luna.

¿El eclipse de Luna se podrá ver en Colombia?

Este fascinante fenómeno podrá observarse en todo el territorio nacional si las condiciones lo permiten, de modo que, si la nubosidad es espesa hay menores probabilidades de poder observar el eclipse.

Según el Observatorio Naval de Estados Unidos, la fase penumbral, con la que el espectáculo dará inicio, empezará sobre las 9:22 p.m. por lo que en esta etapa el cambio en el brillo de la luna será poco perceptible.

En la fase parcial, la sombra de la Tierra comenzará a cubrir el disco de la Luna y su punto máximo podrá ser visto entre las 11:12 p.m. y 11:14 p.m. Se prevé que la Luna saldrá completamente de la sombra de la Tierra entre las 12:00 a.m. hasta las 3:04 a.m. del viernes 28 de agosto.

Expertos explican que, para esta ocasión, solo el 96% de la Luna podrá atravesar la umbra terrestre por lo que se catalogará como un eclipse de luna parcial. Este fenómeno podrá ser visto por cualquier persona que se encuentre justamente en la cara nocturna de la Tierra.

Expertos de la Nasa aseguran que, a diferencia de los eclipses solares, este fenómeno es seguro de observar sin necesidad de hacer uso de gafas o filtros especiales para su plena visualización.

¿Por qué la Luna se tiñe de color cobrizo?

Según Francisco Andolz, director de operaciones de la misión LRO de la Nasa, la luz del Sol pasa por el filtro de la atmósfera de la Tierra, antes de llegar a la Luna al teñirla de un color rojizo.

“Este color rojizo es porque, en ese momento, en el que la Luna está pasando por el centro de la sombra de la Tierra, todos los atardeceres y amaneceres de la Tierra se están reflejando en ese momento en la superficie lunar. Por eso, la Luna, a medida de que va pasando por la sombra, se torna con ese rojizo espectacular”, aseguró el experto.