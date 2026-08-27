Nueva ruta conectará Bogotá con Puerto Plata, República Dominicana

Una nueva conexión aérea unirá de forma directa a Bogotá con Puerto Plata, en República Dominicana, desde el 6 de noviembre de 2026. La ruta operará durante la temporada de fin de año y tendrá dos vuelos semanales.

La operación estará a cargo de Wingo, que programó vuelos los lunes y viernes hasta el 25 de enero de 2027. En esta primera temporada se ofrecerán 8.928 sillas y, según la aerolínea, será la única conexión directa entre Colombia y Puerto Plata durante ese periodo.

¿Cuándo comenzará la ruta entre Bogotá y Puerto Plata?

El primer vuelo está programado para el 6 de noviembre de 2026. Los vuelos desde Bogotá despegarán los lunes a las 11:00 a. m. y llegarán a Puerto Plata a las 3:02 p. m., de acuerdo con los horarios locales.

El regreso desde República Dominicana está previsto para los viernes a las 11:23 a. m., con llegada a Bogotá a la 1:25 p. m.

La conexión estará disponible hasta el 25 de enero de 2027, por lo que cubrirá parte de la temporada de vacaciones de fin de año y comienzo de 2027.

La ruta amplía las alternativas para los viajeros colombianos que buscan llegar a la costa norte de República Dominicana sin realizar escalas.

¿Qué ofrece Puerto Plata a los viajeros colombianos?

Puerto Plata se encuentra en el norte de República Dominicana y combina destinos de playa con espacios históricos y actividades al aire libre.

Entre los sitios que hacen parte de su oferta turística están la Fortaleza de San Felipe, Playa Dorada, el centro histórico y el teleférico que conduce al pico Isabel de Torres. La zona también cuenta con opciones para realizar actividades acuáticas y otros planes relacionados con la naturaleza.

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La ubicación permite, además, utilizar Puerto Plata como punto de entrada para conocer otros lugares del norte dominicano. Uno de ellos es Santiago de los Caballeros, que se encuentra a menos de dos horas por carretera.

Con esta incorporación, la aerolínea amplía las conexiones que actualmente mantiene entre Colombia y República Dominicana. Su operación hacia ese país también incluye vuelos desde Bogotá a Punta Cana, así como conexiones desde Medellín hacia Punta Cana y Santo Domingo.

La nueva ruta quedará disponible durante una temporada específica y su continuidad dependerá de la operación anunciada por la compañía para ese periodo.