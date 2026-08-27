Ex-estrella infantil demanda a Disney por presunto abuso sexual durante rodaje de una película

Raquel Lee Bolleau, actriz reconocida por su pasado como estrella de Disney, denuncia que durante el rodaje de una película, cuando tenía 14 años, fue abusada sexualmente por un integrante del equipo de producción y la compañía fue negligente ante la situación.

RELACIONADO Marvel anuncia reestreno de película con 4 minutos de escenas inéditas

En agosto de 2026, Raquel presentó una demanda civil contra la compañía The Walt Disney en donde afirma que sufrió repetitivos abusos sexuales cuando tenía 14 años mientras se rodaba la película 'The Poof Point'. Además, denuncia que las agresiones fueron por parte de uno de los miembros del equipo de producción y que, incluso, fue ante la vista de otros adultos.

Otro de los puntos clave de la demanda es que ella afirma que sufrió de abuso psicológico por parte de los ejecutivos, ya que cuando se enteraron de la situación, la catalogaron como una adolescente que estaba fuera de control e ignoraron por completo su denuncia.

Raquel Lee se retiró de la actuación

Además de la denuncia en contra de Disney, Raquel Lee participó de un documental que exponía los abusos que sufrían los niños y adolescentes durante las producciones de Nickelodeon; aunque en dicho documental Lee no mencionó los abusos sexuales de la demanda, denunció discriminación por su origen étnico y, después de conocer el verdadero objetivo de la docuserie, se vio muy afectada psicológicamente al recordar esos momentos y decidió retirarse de la actuación.

Después de realizar la demanda, lo que la actriz exige es una compensación económica por todos los daños psicológicos y la angustia emocional a la que fue sometida durante su etapa como artista infantil.

Trayectoria como artista

Raquel Lee se hizo famosa gracias a su actuación en la serie "The Amanda Show"; participó en la serie de Disney, 'The Proud Family' haciendo la voz de uno de los personajes, e hizo parte de la película 'The Poof Point'. Su última aparición oficial fue en 2024, para la serie documental 'Quiet on Set: The Dark Side of Kids TV'.