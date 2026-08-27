Presidente De La Espriella autorizó extradición de cinco exnegociadores de paz, ¿Quiénes son?

El presidente Abelardo de La Espriella ordenó este miércoles la extradición efectiva de cinco ciudadanos colombianos a Estados Unidos, todos ellos exnegociadores de procesos de paz cuyas extradiciones permanecían suspendidas desde 2025 por su participación en diálogos con la administración anterior.

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Presidente autorizó extradición de cinco exnegociadores de paz

Entre los extraditables se encuentran tres personas actualmente bajo custodia de autoridades colombianas: Willington Henao Gutiérrez, alias El Mocho Olmedo, considerado segundo cabecilla del frente 33 de las disidencias de las Farc; Carmen Evelio Castillo Carrillo, alias Muñeca, señalada líder de 'Los Pachencas' o 'Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada'; y Geovanni Andrés Rojas, alias Araña, vocero negociador del grupo 'Comandos de la Frontera'.

La decisión también cobija a dos prófugos de la justicia: Gabriel Yepes Mejía, alias H.H., considerado líder de 'Comuneros del Sur', disidencia del ELN, y Freddy Castillo Carrillo, alias Pinocho' señalado como máximo líder de 'Los Pachenca' y hermano de alias Muñeca.

"Ese par de delincuentes no se encuentran a buen recaudo de la justicia, pero ya los vamos a encontrar", afirmó el jefe de Estado, quien ordenó a las autoridades "avanzar sin dilación" para capturarlos.

"Estas personas están siendo solicitadas por autoridades judiciales en los Estados Unidos por graves delitos relacionados, según cada caso, con narcotráfico, concierto para delinquir, lavado de activos, porte de armas y narcoterrorismo", explicó el presidente.

El mandatario justificó su decisión tras verificar cada caso con la oficina del Consejero Comisionado de Paz, instancia que, adelantó, ya no se llamará así en su Gobierno.

"No encontramos acreditados aportes verificables ni resultados concretos de estas personas a la consecución de la paz. Todo lo contrario, han seguido delinquiéndose, burlándose de la justicia y de la sociedad colombiana", declaró.

El presidente argumentó que las propias resoluciones ejecutivas mediante las cuales se suspendió la extradición de estas personas estaban condicionadas a sus aportes a la paz, y facultaron al Gobierno Nacional para hacerla efectiva cuando estos cesaran.

"Ese momento llegó, por eso he ordenado proceder con la entrega de estos peligrosos criminales", enfatizó.

De La Espriella afirmó que los procesos de diálogo de paz "no pueden convertirse en refugios frente a la justicia, ni la palabra paz puede utilizarse como salvoconducto para mantener privilegios mientras persisten graves requerimientos judiciales. Quien quiera transitar hacia la legalidad deberá demostrarlo con hechos concretos y verificables".

Gobierno continuará autorizando extradiciones

Las cinco extradiciones fueron firmadas por el presidente y el ministro de Justicia y del Derecho, Iván Cancino González.

A través de su cuenta en la red social X, el mandatario informó que en los primeros 16 días de su mandato ha firmado más de 30 extradiciones, y que continuará haciéndolo con absoluta determinación.