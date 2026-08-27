Hinchas de Vasco da Gama celebraron clasificación de Santa Fe ante River: videos del festejo

Independiente Santa Fe consiguió una clasificación para recordar en la Copa Sudamericana. El conjunto cardenal eliminó a River Plate luego de una dramática definición desde el punto penal y avanzó a los cuartos de final, instancia en la que deberá enfrentarse a Vasco da Gama.

Sin embargo, la victoria del León también provocó una particular reacción entre algunos aficionados brasileños.

El equipo bogotano sufrió durante varios pasajes del compromiso ante River y la serie terminó definiéndose desde los doce pasos. Después de 11 cobros por cada equipo, Santa Fe consiguió imponerse y mantener vivo el sueño de seguir avanzando en el torneo continental.

Hinchas de Vasco celebraron la eliminación de River

Mientras los jugadores y seguidores de Santa Fe festejaban la clasificación, en redes sociales comenzaron a circular videos con una reacción inesperada desde Brasil.

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En las imágenes se observa a hinchas de Vasco da Gama celebrando el triunfo del conjunto colombiano, pues algunos preferían encontrarse con Santa Fe antes que enfrentar a River Plate en los cuartos de final.

La reacción también estuvo marcada por la histórica rivalidad futbolística entre Brasil y Argentina. La eliminación de uno de los clubes más reconocidos del fútbol argentino provocó festejos entre aficionados brasileños, aunque ahora Vasco tendrá que superar al vigente campeón colombiano si quiere continuar en competencia.

Santa Fe, por su parte, llega fortalecido después de superar una de las llaves más exigentes del torneo.

¿Cuándo juegan Santa Fe vs. Vasco da Gama?

La clasificación dejó definido uno de los cruces de los cuartos de final de la Copa Sudamericana. Vasco da Gama consiguió su boleto después de eliminar a Olimpia de Paraguay y ahora deberá medirse con el León.

El partido de ida entre Santa Fe y Vasco da Gama está programado para el 8 de septiembre en el estadio El Campín de Bogotá, a las 5:00 p. m.

La serie se definirá una semana después. El compromiso de vuelta se disputará el 15 de septiembre en Brasil, también desde las 5:00 p. m., hora colombiana.

Así, los festejos de los aficionados de Vasco tendrán ahora que trasladarse a la cancha, donde Santa Fe buscará dar otro golpe internacional y avanzar a las semifinales.