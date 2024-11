El cambio físico de Nataly Umaña tras subir 10 kilos es viral en las redes: así luce ahora la actriz

La actriz y ex participante de La Casa de los Famosos Colombia, Nataly Umaña, sorprendió a sus seguidores al compartir un video en el que reveló su cambio físico, destacando que ha ganado 10 kilos desde su participación en el reality show.

En un gesto lleno de sinceridad, la actriz compartió con su audiencia cómo ha sido su proceso y cómo se siente respecto a su nueva figura, mostrando una actitud positiva y de aceptación.

El martes 19 de noviembre, Nataly compartió historias en Instagram desde el gimnasio, acompañada de su hermana, quien también es su compañera de entrenamiento.

En una de las historias, la actriz reveló su peso actual: 63.8 kilos, casi 10 kilos más que cuando participaba en La Casa de los Famosos Colombia.

Aunque al principio se mostró sorprendida, expresó de manera optimista que su peso ideal era de 55 o 56 kilos, pero que no le molestaba cómo se veía en este momento.

Me gusta cómo me veo ahora. La cara cachetona me hace ver más joven, comentó, destacando su confianza y actitud positiva hacia su cuerpo.