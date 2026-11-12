El Cartagena Festival de Música 2027 inicia una nueva era

Bajo la nueva dirección artística del reconocido productor Julio Reyes Copello y el lema "La proporción divina", este evento promete transformar la manera en que experimentamos la música clásica, acercando su magia a las nuevas generaciones.

¿Qué trae el Cartagena Festival de Música 2027 con Julio Reyes Copello?

La Ciudad Amurallada se prepara para recibir la XXI edición del Cartagena Festival de Música, que se llevará a cabo del 9 al 17 de enero de 2027. En esta ocasión, el evento organizado por la Fundación Salvi marca un hito al estrenar como director artístico a Julio Reyes Copello, un destacado compositor y productor colombiano con amplia experiencia en la industria discográfica internacional.

Julio Reyes Copello - Cortesía: Cartagena Festival de Música 2027

Bajo el cautivador lema "Música en perfecto equilibrio. La proporción divina", esta edición busca explorar las historias personales y las circunstancias históricas que dieron vida a las grandes obras maestras de la humanidad. Según Reyes Copello, la historia musical es una búsqueda constante del equilibrio entre la emoción y la razón, un proceso donde el contexto social y político se transforma en melodías capaces de trascender los siglos.

Programación y artistas invitados: cinco siglos de historia musical

Los asistentes al festival disfrutarán de un viaje sonoro que abarca cinco siglos de historia. El repertorio iniciará en el Renacimiento, destacando a compositores como Tomás Luis de Victoria y Giovanni Pierluigi da Palestrina, y llegará hasta la actualidad con obras del propio Reyes Copello.

Para dar vida a este ambicioso programa sinfónico, vocal y de cámara, el festival contará con una nómina de lujo:

Gabriela Montero: La aclamada pianista protagonizará el concierto inaugural "Fuego y geometría" junto a la English Chamber Orchestra (orquesta residente), además del recital "España en la balanza".

Gabriela Montero - Cortesía: Cartagena Festival de Música 2027

Samuel Mariño y VOCES8 Scholars: El cantante venezolano y la agrupación vocal presentarán el emotivo ensamble "La voz sobre el abismo".

Samuel Mariño - Cortesía: Cartagena Festival de Música 2027

Santiago Cañón-Valencia: El virtuoso violonchelista colombiano deslumbrará con "La geometría del laberinto".

Santiago Cañón - Cortesía: Cartagena Festival de Música 2027

Rinaldo Alessandrini: El director y clavecinista italiano deleitará al público con el recital "Fantasía y proporción".

Rinaldo Alessandrini - Cortesía: Cartagena Festival de Música 2027

La gran apuesta por cautivar a las nuevas generaciones

Uno de los principales objetivos de esta nueva etapa es democratizar el acceso al repertorio clásico. Julio Reyes Copello ha diseñado experiencias interactivas que permitirán a los jóvenes acercarse a los intérpretes y comprender a profundidad las obras que escuchan. Sin embargo, el director ha sido enfático en que esta apertura a nuevos públicos no alterará la identidad tradicional del evento , manteniendo intacta la sólida base de la música clásica que lo caracteriza.

¿Dónde ver las transmisiones del festival en vivo por RCN?

Para aquellos que no puedan asistir presencialmente a los majestuosos escenarios de Cartagena, el festival ha garantizado un amplio despliegue multiplataforma. Las presentaciones, conciertos y encuentros musicales contarán con transmisiones en vivo y en diferido a través del canal del YouTube de Noticias RCN , la señal de Canal RCN, Nuestra Tele Internacional, Canal RCNHD2 y NTN24. Además, los usuarios digitales podrán seguir cada detalle mediante el streaming oficial en el canal de YouTube del Festival.

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