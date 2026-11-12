Iba al colegio y un conductor sin licencia la atropelló violentamente: tiene 15 años y está en UCI

Una adolescente de 15 años se encuentra en estado crítico y en coma en la UCI de un hospital tras ser atropellada cuando caminaba a su colegio en el norte de Bogotá.

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De acuerdo con la información entregada por las autoridades de tránsito, el conductor que sería responsable del hecho tiene múltiples infracciones y comparendos. Al momento del accidente tampoco tenía licencia de conducción.

Las cámaras de seguridad instaladas en el sector de Usaquén donde ocurrió el atropello serán clave para reconstruir los hechos y determinar las responsabilidades del conductor involucrado en el accidente.

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Menor de 15 años en estado crítico tras ser atropellada

El accidente de tránsito ocurrió la mañana del 10 de noviembre en la intersección de la calle 173 con carrera séptima, en la localidad de Usaquén, norte de Bogotá.

La menor caminaba hacia su colegio cuando fue impactada violentamente por un vehículo, dejándola con lesiones muy graves que la mantienen hospitalizada en una unidad de cuidados intensivos.

La adolescente presenta trauma craneoencefálico severo y afectaciones en uno de sus pulmones.

Los comparendos del conductor que atropelló a la menor

Las investigaciones preliminares revelaron que el conductor del vehículo involucrado en accidente no contaba con licencia de conducción.

Adicionalmente, se estableció que el carro circulaba sin el seguro obligatorio SOAT.

Los comparendos previos del conductor están siendo analizados como parte del proceso investigativo.