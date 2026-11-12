Jorge Bava rompió el silencio sobre los rumores que lo acercan a Junior

Jorge Bava rompió el silencio sobre los rumores que lo vinculan con Junior de Barranquilla para la próxima temporada. El entrenador uruguayo reconoció que está atento al fútbol colombiano, pero aclaró que no ha firmado ningún documento y que respeta el trabajo de Sebastián Viera, actual encargado del equipo.

¿Qué dijo Jorge Bava sobre llegar a Junior?

En declaraciones a Diario Deportes, el técnico de 45 años se refirió a la posibilidad de asumir el banquillo rojiblanco y dejó claro que, por ahora, no existe un acuerdo formal.

Estoy atento a la liga siempre por una eventual oportunidad. Pero están jugando y con un colega al mando, manifestó Bava.

La respuesta llegó en medio de las versiones que lo ubican como el principal candidato de la dirigencia para dirigir al equipo en 2027. Sin embargo, su nombre no es el único que estaría sobre la mesa y el club todavía no ha comunicado una decisión oficial.

Cuando le preguntaron si le gustaría sumarse a la lista de entrenadores uruguayos que han dirigido al conjunto barranquillero, su contestación fue breve: “Ojalá así sea”.

¿Cuándo se conocerá el nuevo técnico de Junior?

El partido frente a Deportivo Pasto, por la fecha 19 de la Liga BetPlay, marcará el cierre de la participación de Junior en el campeonato. El resultado no tendrá incidencia en la clasificación de los ocho, por lo que el compromiso se disputará antes de la definición de esa fase.

Después del encuentro, la plantilla y el cuerpo técnico entrarán en vacaciones. Ese momento también abrirá espacio para que la junta directiva avance en las decisiones sobre el futuro del banquillo.

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Sebastián Viera, quien asumió la conducción del equipo profesional estará al frente de este último compromiso.

¿Por qué Junior se fija en Jorge Bava?

El entrenador uruguayo tiene un antecedente importante en el fútbol colombiano: fue campeón con Independiente Santa Fe, donde consiguió la décima estrella del club. Su experiencia reciente en el país lo convierte en una alternativa conocida para la dirigencia.

Además, Junior tiene una historia de resultados destacados con técnicos uruguayos. Julio Comesaña conquistó cinco títulos durante sus diferentes ciclos, mientras que Alfredo Arias ganó dos campeonatos de Liga BetPlay, incluido el que obtuvo frente a Atlético Nacional en Medellín.