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Dólar en Colombia arrancó por debajo de la TRM: precio con el que abrió este 12 de noviembre

El dólar abrió por debajo de la TRM en Colombia este 12 de noviembre. Consulte el precio de apertura y cómo se movió en las primeras operaciones.

Dólar en Colombia arrancó por debajo de la TRM: precio con el que abrió este 12 de noviembre
Foto: Freepik.

Sebastián Montañez

noviembre 12 de 2026
09:13 a. m.
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El dólar en Colombia abrió este jueves 12 de noviembre de 2026 por debajo de la tasa oficial.

Según los datos de apertura reportados para la jornada, la divisa empezó a negociarse en $3.284,12, es decir, $12,95 menos que la Tasa Representativa del Mercado (TRM).

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La Superintendencia Financiera certificó la tasa de referencia en $3.297,07, el mismo valor del miércoles. superfinanciera.gov.co

¿En cuánto abrió el dólar en Colombia este jueves?

Después de la apertura, el precio promedio subió a $3.290,41 en las primeras 19 operaciones, de acuerdo con el reporte inicial. Ese promedio quedó $6,29 por encima del primer precio negociado y $6,66 por debajo de la TRM.

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La diferencia entre ambos valores se explica por lo que mide cada uno. El precio de apertura corresponde a la primera operación de la jornada, mientras que la TRM es una referencia oficial que se calcula a partir de operaciones del mercado cambiario y rige durante el periodo certificado.

Así, el dólar puede moverse durante el día aunque la tasa oficial conserve el mismo valor del día anterior. banrep.gov.co

¿Cómo ha cambiado la TRM frente a la semana pasada y al inicio de 2026?

Aunque la tasa oficial quedó igual que el miércoles, el dólar está $75,88 por encima del nivel del mismo día de la semana anterior, un aumento del 2,36 %. Frente al 12 de octubre, la subida fue de $102,63, equivalente al 3,21 %.

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En lo corrido de 2026, la TRM acumula una caída de $460,01, equivalente al 12,24 % frente al inicio del año. La comparación con el 12 de noviembre de 2025 muestra una diferencia similar.

En ese periodo, la divisa perdió $463,86, lo que representa un descenso del 12,33 %. Las variaciones semanales, mensuales y anuales corresponden a la tasa oficial.

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