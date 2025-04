El Charrito Negro rompió el silencio tras accidente de tránsito en Tuluá: esto dijo el artista

El reconocido cantante Juan Gabriel González, más conocido como El Charrito Negro, sufrió un accidente de tránsito en el Valle del Cauca.

El artista se pronunció públicamente tras el incidente, descartando estar bajo efectos del alcohol y explicando lo sucedido.

En inmediaciones del municipio de Tuluá, se registró un accidente de tránsito que involucró al cantante de música popular El Charrito Negro.

El vehículo en el que se movilizaba colisionó con una motocicleta y afectó a otras dos personas que se encontraban en la vía.

Aunque no se reportaron heridos de gravedad, el hecho generó preocupación entre seguidores y habitantes del sector.

El siniestro vial ocurrió cuando, según declaraciones del propio artista, el automóvil que conducía presentó fallas mecánicas que derivaron en la pérdida del control del mismo.

Las autoridades locales acudieron de inmediato a la zona para iniciar la investigación y recopilar testimonios de los implicados.

Horas después del choque, El Charrito Negro se dirigió a los medios regionales para entregar su versión de los hechos.

Visiblemente afectado y aún en estado de shock, relató que había salido a realizar diligencias personales cuando el vehículo comenzó a fallar repentinamente.

Yo cogí el carro, lo prendí y se enloqueció. No lo paraba nadie. Es triste porque la gente sabe que yo amo a Tuluá y a mi gente, ni más faltaba estar por ahí borracho, expresó.

Además, el cantante aclaró que no había consumido alcohol, no solo porque se sometió a la prueba de alcoholemia, la cual resultó negativa, sino porque sufre de diabetes, una condición que lo ha mantenido alejado del licor desde hace años.

Yo ya ni siquiera tomo trago, yo soy diabético y no puedo hacerlo. No me fumo ni siquiera un cigarrillo