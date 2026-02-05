Revelan detalles del reciente bombardeo contra el ELN en Norte de Santander

Las Fuerzas Militares de Colombia ejecutaron un bombardeo contra un campamento del Ejército de Liberación Nacional (ELN) en la región del Catatumbo, Norte de Santander.

Ejército bombardeó campamento del ELN

El operativo dejó como resultado la muerte de siete integrantes de esta guerrilla y al menos 15 heridos, según informó el general Hugo López, comandante de las Fuerzas Militares.

La acción se realizó este miércoles a medianoche contra una estructura de entre 50 y 60 miembros del Frente de Guerra Nororiental del ELN, ubicada en el sector de Langalia.

“Aquí hay una combinación y un trabajo conjunto entre el Ejército Nacional, la Fuerza Aeroespacial y la Policía, donde se integra la inteligencia y los medios", explicó el general López.

Posterior al bombardeo, tropas especiales del Ejército realizaron un desembarco para consolidar el objetivo, logrando la captura de un integrante de la guerrilla y el decomiso de material de guerra.

Entre los elementos incautados se encuentran 15 fusiles, drones, aproximadamente 200 granadas para utilización con drones, minas antipersonales y otro armamento significativo.

El general López confirmó que entre los abatidos estaría alias Chucky, segundo cabecilla del denominado batallón de fronteras del ELN, quien murió en el operativo.

Este individuo llevaba aproximadamente 18 años en el grupo armado y "venía delinquiendo en el Catatumbo, en Norte de Santander, afectando a la población civil, haciendo una serie de acciones criminales, confrontándose con el Frente 33", señaló el comandante militar.

La operación también reveló un presunto secuestro de personal médico. Según información preliminar que las autoridades están verificando, un médico y una enfermera fueron retenidos de su lugar de trabajo en San Pablo para atender a los guerrilleros heridos durante el bombardeo. "Son secuestrados allá de su sitio de trabajo y los llevaron para atender a los diferentes miembros de esta estructura que quedaron heridos", indicó López.

El área atacada corresponde a un punto estratégico para el ELN en el Catatumbo, ubicado cerca al río del mismo nombre y en zona fronteriza. "Este es un punto estratégico porque está ubicado en un área estratégica de ellos para la comercialización de droga, para la instrumentalización del pueblo, para poder confrontar también a la estructura 33", explicó el general.