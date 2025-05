El contraataque de Yina Calderón: la influencer no se quedó callada ante Cossio y Westcol

Días después de abandonar La Casa de los Famosos Colombia, Yina Calderón habló a través de las redes sociales con declaraciones sin tapujos.

La empresaria y creadora de contenido no se guardó nada al opinar sobre otros influyentes nombres del mundo digital colombiano, incluyendo a Yeferson Cossio, Westcol y la reconocida Andrea Valdiri.

Sus palabras, cargadas de su característico estilo directo, generaron un intenso debate en las redes sociales.

¿Cómo reaccionó Yina Calderón a la indirecta capilar de Yeferson Cossio?

La controversia se desató luego de que Yeferson Cossio decidiera cambiar su look, pero ante las comparaciones en redes sociales con la estética de Yina Calderón, optó por cortarse el cabello nuevamente.

Su argumento fue contundente: prefería quedarse sin cabello antes que lucir similar a la ex participante del reality.

La respuesta de Calderón no se hizo esperar y llegó cargada de ironía.

"¿Se cambió el look Yeferson Cossio? ¡Dios mío! Tenemos a todos los influencers, hasta Westcol que dijeron que nunca hablarían de La Casa de los Famosos, que ese reality nada que ver y ahora los tenemos a todos girando entorno al reality, vea pues", comentó, dejando entrever su sorpresa ante la repentina atención de figuras que previamente se mostraban distantes del programa.

Pero Cossio no fue el único en recibir los comentarios de Yina.

¿Qué dijo Yina Calderón sobre Westcol?

La empresaria también dedicó unas palabras al streamer Westcol, quien aparentemente ha estado mencionándola en sus recientes publicaciones.

Con su particular humor, Calderón lanzó una afirmación que ha desconcertado a muchos:

“Yo creo que yo le gusto a Westcol, he visto como tres Tiktoks esta mañana y todos de él hablando de mí. Tú no eres mi estilo, no me gustan así, supérame", sentenció, dejando abierta la interrogante sobre la naturaleza de la atención del streamer hacia ella.

Finalmente, Yina Calderón no dejó pasar la oportunidad para referirse a la estrategia de otros creadores de contenido, como Andrea Valdiri, en relación con el fenómeno de La Casa de los Famosos Colombia.

Según su perspectiva, algunos influencers estarían aprovechando el alto rating del programa para ganar visibilidad, más que por un genuino apoyo a los concursantes.

Yina mencionó que otros influenciadores como Andrea Valdiri están aprovechando el pantallazo para 'sacar tajada' del rating del reality, pero no porque quieran en realidad apoyar o defender a ciertos famosos", se refirió Calderón.

Con sus declaraciones, Yina Calderón demuestra que su salida de La Casa de los Famosos no significa su silencio, y su opinión sigue generando olas en el universo digital colombiano.