Colombia ocupa un importante lugar entre los emisores de turismo hacia México y el estado de Guanajuato; un vínculo forjado gracias a una mezcla de historia compartida, gastronomía y ciudades con identidad propia.

Guanajuato capital reúne alrededor de 300.000 habitantes, una vida estudiantil activa, ambiente nocturno y un tejido urbano formado por 3.000 callejones y túneles que nacieron con la actividad minera.

Esta mágica ciudad de calles en piedra fue fundada alrededor de 1550 y creció sobre vetas de oro, plata, cuarzo y cobre. Además, fue escenario de episodios políticos clave, entre los que resalta su periodo como capital, cuando se expidieron las leyes de reforma.

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San Miguel de Allende, la ciudad para enamorarse

Muy cerca de allí está San Miguel de Allende, declarada Patrimonio de la UNESCO en 2008, cuenta con unos 270.000 habitantes, de los cuales cerca del 10 % son extranjeros, y recibe cada año 2,3 millones de visitantes nacionales e internacionales.

Su historia formal arrancó en 1542, cuando misioneros llegaron desde Michoacán acompañados indígenas y algunos perros mexicanos usados para localizar agua.

En el corazón de la ciudad se alza la Parroquia de San Miguel Arcángel, cuya imagen actual no corresponde a la fachada original, caída tras un mal cálculo. El diseño vigente surgió entre 1880 y 1890 bajo la mano del maestro cantero Zeferino Gutiérrez Muñoz, quien dirigió la obra y levantó una nueva fachada utilizando riolita tallada en un estilo neogótico con ventanas y ojivales.

Además de su patrimonio arquitectónico y agrícola vinculado, San Miguel es una ciudad romántica: supera las 900 bodas al año y vibra con celebraciones como las fiestas de San Miguel Arcángel y San Francisco de Asís, la alborada y la Sanmiguelada, donde nunca falta el mezcal.

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Dolores Hidalgo y la chispa de la independencia mexicana

En Dolores Hidalgo, un pequeño pueblo ubicado entre San Miguel y Guanajuato, los recuerdos de la guerra de independencia mexicana hacen parte del orgullo de sus habitantes.

Miguel Hidalgo, nacido en Pénjamo y con jerarquía sacerdotal, impulsó allí oficios como la alfarería, actividad que hoy sostiene más de 400 talleres locales, mientras las remesas de la población migrante figuran como principal fuente económica.

Junto a Ignacio Allende formó el primer ejército insurgente y marcó una ruta señalada por 260 cabezas de águila desde la plaza de Dolores hasta Chihuahua, donde ambos fueron fusilados: Allende el 26 de junio de 1811 e Hidalgo el 30 de julio de 1811.

Y allí, en esa cuna de la independencia nació también una de las voces más amadas y recordadas de México: José Alfredo Jiménez, a quien hoy rinden homenaje en una casa museo que conserva sus memorias, canciones y algunos de los reconocimientos que recibió en vida.