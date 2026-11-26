Ryan Castro ha vuelto a sorprender a sus fanáticos con el anuncio del que será su próximo lanzamiento oficial que acompañarán las vísperas navideñas.

Por más de dos años consecutivos, el “cantante del ghetto” ha aprovechado el inicio de las festividades decembrinas para lanzar éxitos tropicales que van acompañados de tramas cómicas en donde incluye la participación de importantes figuras públicas del espectáculo nacional.

Lejos de su estilo convencional, el paisa, quien se hace llamar como “el tío Ricky” durante el mes de diciembre, ha logrado posicionar sus canciones decembrinas como verdaderos himnos para aperturar la navidad y añadir a su repertorio musical los ritmos más tradicionales de canciones de la época.

Ryan Castro anunció su nueva canción decembrina

‘Modita Antigua’ será el nuevo éxito del artista que se estrenará el próximo 1 de diciembre a las 7:00 p.m. Sin embargo, su anuncio ya ha causado amplias reacciones en las redes sociales ya que el tráiler oficial del sencillo contó con la participación de Lina Tejeiro, el actor Gregorio Pernía y Rigoberto Urán.

En la historia se observa a Castro contando fajos de dólares infinitos, mientras afirma que este año se hizo más rico que el anterior. Sin embargo, pese a que económicamente cuenta con todo, el hombre manifiesta su interés por conseguir el amor de una mujer.

Lina Tejeiro se convirtió en la protagonista del clip ya que Castro busca conquistarla por medio de un caballo regalado que lleva el nombre ‘Awoo’. No obstante, su oferta se ve interrumpida por la aparición del actor Gregorio Pernía ya que este termina ofreciéndole 10 caballos para ganar su amor.

Pero la sorpresa final corre por cuenta de Rigoberto Urán, quien, disfrazado con sudadera, bigote y sombrero, le ofrece más de cincuenta caballos. Finalmente, Ryan reta a los dos hombres a un duelo en el que termina llevándose la victoria.

Al final del clip, el intérprete de ‘Sanka’ sale junto a Lina en un carruaje, arrastrado por una camioneta, en medio de una amplia finca con mil caballos destinados para el uso personal de la actriz.

Lina Tejeiro y Ryan Castro son virales juntos

La participación de la actriz en dicho clip ya ha desatado todo tipo de reacciones en redes sociales ya que, meses atrás, la mujer se volvió viral al declarar, en medio de un podcast, su interés por el antioqueño frente a su sorprendente cambio de apariencia.

Pero, lejos de confirmarse una presunta relación sentimental entre ambos, usuarios reiteraron la impecable estrategia de Castro para trabajar con reconocidas figuras públicas al unir varios universos como el deporte, la música y la actuación.