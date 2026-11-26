Para un trabajador que cuenta con la prima para pagar una deuda, hacer las compras de Navidad o reservar algo para enero, la fecha del depósito puede definir el presupuesto de todo el mes.

Para su empleador, en cambio, ese pago coincide con otros compromisos de fin de año, como la nómina y las cuentas con proveedores.

¿La empresa puede esperar a que sus clientes le paguen?

La segunda mitad de la prima de servicios es una obligación laboral que debe cumplirse dentro de los primeros 20 días de diciembre.

Si para entonces la empresa aún tiene facturas por cobrar, ese desfase representa un problema de caja para el empleador, pero la fecha límite de pago de la prima sigue siendo el 20 de diciembre.

Según la encuesta de pagos corporativos de Coface, el plazo promedio de pago en Colombia fue de 44 días en 2026. A escala regional, el 79 % de las compañías latinoamericanas consultadas reportó retrasos en los pagos. Esa diferencia entre vender y recibir el dinero explica por qué una empresa con actividad comercial puede llegar a diciembre con recursos pendientes de recaudo.

¿Cómo pueden las empresas conseguir el dinero para pagar la prima?

Una de las opciones más mencionadas es el 'factoring'. Con este mecanismo, una empresa puede recibir por adelantado recursos de una factura pendiente de pago y usarlos para cubrir sus compromisos mientras llega el vencimiento acordado con el cliente.

“La liquidez es fundamental para garantizar la continuidad operativa y el crecimiento de las empresas”, señala René Saúl, CEO y cofundador de Kapital Grupo Financiero.

En diciembre, organizar el flujo de caja implica mirar dos calendarios a la vez. El de los clientes indica cuándo espera cobrar la empresa. El de la prima marca cuándo el trabajador debe recibir el pago que ya puede tener previsto en sus cuentas de fin de año.