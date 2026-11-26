Teniendo en cuenta que están transcurriendo los últimos días de noviembre de 2026 y que se acerca diciembre, Mhoni Vidente analizó sus cartas y realizó varias predicciones.

Uno de los temas en los que más se concentró la astróloga fue en Estados Unidos debido a que el martes 3 de noviembre de 2026 se llevaron a cabo las elecciones intermedias y la victoria fue para los demócratas, el partido político del que no hace parte Donald Trump.

En consecuencia, Mhoni Vidente explicó cómo serían ahora las dinámicas en ese país y qué podría pasar próximamente con el presidente de 80 años.

Donald Trump comenzaría a perder poder en Estados Unidos tras las nuevas posesiones, según Mhoni Vidente

De acuerdo con Mhoni Vidente, los cambios en Estados Unidos podrían empezar a partir de enero de 2027, tras lo ocurrido en las elecciones intermedias.

"Definitivamente, está corriendo el tiempo. Se sabe que el 3 de enero toman posesión en el Senado, la Cámara Alta y la Cámara Baja", detalló la astróloga.

"Así que se le va a restar el poder", afirmó también categóricamente Mhoni Vidente.

¿Qué más ha dicho Mhoni Vidente sobre Donald Trump en los últimos días?

En su análisis, Mhoni Vidente planteó que, a pesar de que el presidente de Estados Unidos no tendrá el mismo respaldo, es un hombre inteligente y encontrará las maneras para que las decisiones más importantes sigan a cargo de él.

"Donald Trump no se quedó con las manos cruzadas. En el momento en el que se ve acorralado con esto de los demócratas que ganaron el Senado y las dos Cámaras, él sigue siendo el presidente dos años más y todavía tiene la última palabra en cuestiones de veto y de política exterior", puntualizó la astróloga radicada en México.

"Se visualiza que se llevará a cabo una investigación de todos los votos que se realizaron en Texas", concluyó.