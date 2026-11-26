Un bus de servicio intermunicipal se volcó hacia el mediodía de este jueves 26 de noviembre en la variante de Ibagué, en el departamento del Tolima. El siniestro ocurrió en el sector conocido como Puente de la Vida o Puente de la Variante, sobre el corredor que comunica a Armenia con Bogotá, a la altura de Picaleña.

La emergencia dejó 14 personas lesionadas, quienes fueron trasladadas en ambulancias a diferentes centros asistenciales de la ciudad para recibir atención médica.

¿Qué pasó con los pasajeros del bus intermunicipal volcado en Ibagué?

Luis Fernando Vélez, director de la Defensa Civil del Tolima, confirmó que las unidades de emergencia y las ambulancias de la concesión participaron en la atención del accidente.

Según explicó, una vez recibida la alerta, los organismos de socorro adelantaron las maniobras necesarias para estabilizar y liberar a la persona que permanecía atrapada en el bus. Posteriormente, fue trasladada a un centro asistencial.

Los demás lesionados también recibieron valoración y atención prehospitalaria antes de ser llevados a distintas instituciones de salud de Ibagué.

¿Se reportaron personas fallecidas?

De acuerdo con el balance entregado por el director de la Defensa Civil del Tolima, hasta el momento no se registran víctimas mortales por este accidente.

Las labores de atención contaron con la participación de los organismos de socorro, ambulancias e instituciones vinculadas a la concesión, que trabajaron en el rescate, la valoración y el traslado de los afectados.

¿Qué se sabe sobre las causas del accidente?

Por ahora, las circunstancias que provocaron el volcamiento permanecen bajo investigación. Aunque inicialmente se mencionó una posible colisión con una tractomula, esta versión no ha sido confirmada por las autoridades.