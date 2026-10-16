Dan a conocer cómo subir el puntaje crediticio en el país: así puede hacerlo

Mantener un buen puntaje en el historial crediticio es una de las llaves maestras para alcanzar la estabilidad financiera. Ya sea que se esté buscando la aprobación para una hipoteca, un crédito de vehículo o una tasa de interés más baja en la tarjeta de crédito, el historial en las centrales de riesgo habla por cada persona ante las entidades financieras.

Si en algún momento existieron tropiezos económicos y el puntaje bajó, no hay de qué preocuparse: el historial crediticio no es una sentencia permanente.

Es un registro dinámico que refleja el comportamiento financiero reciente. A continuación, se presenta una guía detallada con los pasos esenciales para sanear las finanzas y elevar el puntaje de manera progresiva.

Así puede subir su puntaje crediticio

Para comenzar este proceso de recuperación, el primer paso fundamental es revisar el reporte de crédito detalladamente en las centrales de riesgo autorizadas de su país. Es muy importante examinar minuciosamente que no existan deudas que ya pagó pero que siguen reportadas como activas, o registros de productos financieros que nunca solicitó.

En caso de encontrar inconsistencias o errores, debe presentar un reclamo formal ante la entidad correspondiente para que corrijan la información a la mayor brevedad posible.

Luego de ello, resulta imprescindible ponerse al día con las obligaciones pendientes, debido a que la puntualidad es el factor con mayor peso en el cálculo del puntaje de crédito. Si cuenta con cuotas vencidas, es necesario normalizar la cuenta de inmediato para detener el daño continuo a su historial.

Si no le es posible pagar la totalidad de una deuda vencida, procure comunicarse con el banco o la entidad acreedora para negociar un plan de pago o una reestructuración, puesto que demostrar voluntad de pago siempre resulta favorable.

Posteriormente, debe gestionar adecuadamente su cupo de endeudamiento, evitando utilizar más del 30% del límite total de sus tarjetas de crédito. Por ejemplo, si posee un cupo total de $10,000, lo ideal es mantener el saldo por debajo de $3,000. Asimismo, es aconsejable evitar cerrar las tarjetas más antiguas, a menos que cobren cuotas de manejo injustificadas, ya que la antigüedad en el historial demuestra estabilidad y experiencia manejando productos financieros.

De igual manera, conviene diversificar la mezcla de crédito demostrando que sabe manejar distintos tipos de deudas de forma responsable.

Si hasta el momento solo ha tenido tarjetas de crédito, incorporar un crédito de consumo a cuotas o un préstamo vehicular pagado puntualmente aporta versatilidad a su perfil. Sin embargo, recuerde que jamás debe asumir deudas únicamente por sumar puntos, sino responder a necesidades reales dentro de su presupuesto.

Por último, es fundamental evitar solicitudes masivas de crédito en periodos cortos. Cada vez que solicita una nueva tarjeta o préstamo, la entidad financiera realiza una consulta formal a su historial, y acumular muchas de estas consultas en poco tiempo proyecta una falsa imagen de desesperación por liquidez o crisis financiera.

Si aplica estos hábitos de manera constante, verá cómo su puntaje comienza a subir progresivamente, abriéndole las puertas a mejores oportunidades y tranquilidad económica.