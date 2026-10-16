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Reconocida agrupación musical sufrió trágico accidente de tránsito: cinco artistas fallecieron

Las autoridades continúan investigando cuál fue la causa de este siniestro.

Foto: diseñado por ChatGPT.

Nicolás Forero

octubre 16 de 2026
04:30 p. m.
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El pasado martes 13 de octubre de 2026, una reconocida agrupación de Bolivia sufrió un grave accidente de tránsito sobre las 6:30 de la mañana.

Los artistas de Karumanta se movilizaban en un minibús en la vía que conecta a Oruro con Cochabamba, pero chocaron fuertemente contra una volqueta.

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Tras ese siniestro, cinco integrantes de la agrupación fallecieron en el lugar de los hechos debido al impacto y Juan Carlos Tarquino, el director, fue encontrado con signos vitales y trasladado de urgencia a un centro hospitalario cercano.

¿Qué se sabe del accidente en el que murieron los artistas de Karumanta, la reconocida banda de música de Bolivia?

De acuerdo con lo reportado por el Tránsito de Bolivia, el choque fue en el sector vial entre Paria y Soracachi.

Sin embargo, por ahora, las autoridades están analizando las cámaras de seguridad y recopilando la información necesaria para determinar las causas exactas del trágico accidente.

Luego de lo ocurrido, el conductor de la volqueta quedó bajo disposición de las autoridades, pero su prueba de alcoholemia resultó negativa.

Mientras tanto, el Tránsito de Bolivia informó que los artistas fallecidos fueron:

  • Pedro Tarquino, que era el padre del director y tenía 68 años.
  • Jeferson Tarquino, que era el baterista y tenía 22 años.
  • Reynaldo Álvarez, que era el sonidista, tenía 28 años e iba conduciendo el minibús.
  • Daniel Chambi, que era el bajista y tenía 38 años.
  • Edwin Flores, que era el guitarrista y tenía 66 años.

Esta es la trayectoria musical de Karumanta, la reconocida banda de Bolivia

Karumanta, la agrupación que interpreta música folclórica boliviana, está próxima a cumplir 20 años de carrera musical.

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De hecho, en medio de esa coyuntura, tenía programada una gira por Argentina entre el 6 y el 8 de noviembre.

Además, algunos de sus éxitos más reconocidos son:

  • 'La llave de mi corazón'.
  • 'Nuestro amor'.
  • Así late mi corazón'.
  • 'Juntos los dos'.
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