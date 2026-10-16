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La música y tecnología se encontraron en el corazón de la Comuna 13 en Medellín

Música, baile y tecnología: así se vivió el lanzamiento de Sony en la Comuna 13 de Medellín.

Foto: Sony

Noticias RCN

octubre 16 de 2026
04:45 p. m.
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En la Comuna 13 de Medellín, la música trasciende los parlantes. Se mezcla con el arte urbano, acompaña los pasos de baile y reúne a personas de distintas generaciones en torno a una identidad cultural que ha proyectado este territorio ante Colombia y el mundo.

En ese escenario, Sony presentó su nueva línea de parlantes ULT POWER SOUND, en una jornada que conectó la tecnología con las expresiones artísticas que hacen parte de la vida cotidiana de este sector de Medellín.

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La apuesta fue llevar el lanzamiento más allá de una presentación convencional y acercar el sonido a los espacios donde la música se comparte y se convierte en una experiencia colectiva.

La cultura urbana como punto de encuentro

La historia de la Comuna 13 está ligada a procesos de transformación social en los que el graffiti, el baile y la música han desempeñado un papel importante. Sus calles son hoy escenarios de expresión para artistas, bailarines y emprendedores que mantienen activa la vida cultural del territorio.

La experiencia de Sony comenzó en la Galería Somos, con una sesión de DJ y una muestra de la potencia sonora de los nuevos equipos. Después, los asistentes llegaron a la Terraza de la Virgen, donde el breaking y el freestyle pusieron el ritmo a la jornada.

El recorrido terminó en Manos de la Bichota, con otro encuentro musical que permitió a los participantes explorar el sonido de los parlantes en un ambiente de celebración.

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Graves y funciones para diferentes experiencias musicales

La línea ULT POWER SOUND incluye los modelos ULT TOWER MAX, ULT TOWER 7 y ULT TOWER 5, diseñados para quienes buscan una experiencia musical con énfasis en los graves.

Los equipos incorporan el botón ULT, con dos niveles de refuerzo de bajos, además de los modos FLAT y LIVE, que ofrecen distintas alternativas para escuchar música. Algunas funciones, como la distribución de sonido 360° Party Sound, están disponibles en los modelos ULT TOWER MAX y ULT TOWER 7.

Las opciones de iluminación, conectividad y traslado amplían sus posibilidades de uso en reuniones y fiestas. Según el modelo, también ofrecen características como resistencia al agua y diferentes niveles de autonomía.

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Con este lanzamiento, Sony encontró en la Comuna 13 un escenario para vincular su tecnología con la música, el movimiento y las expresiones culturales locales. Una experiencia que recuerda cómo los sonidos adquieren un significado particular según el lugar donde se escuchan y las personas que se reúnen alrededor de ellos.

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