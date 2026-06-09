El Fichaje que faltaba: el snack ideal para la fiesta del fútbol

La pasión por el fútbol en Colombia no solo se vive en las tribunas de los estadios; el verdadero templo del hincha se ha trasladado a la sala del hogar.

En junio de 2026, dos de los gigantes más importantes de la industria de alimentos y bebidas del país decidieron unirse para presentar lo que ya se cataloga en el mercado como "el fichaje del año". Bavaria, a través de su insignia Cerveza Águila, y el Grupo Nutresa, con su tradicional Maní La Especial, crearon una alianza estratégica para potenciar la experiencia de los consumidores durante la temporada deportiva.

Esta colaboración dio vida a ‘La Especial Águila’, un producto de edición limitada que promete convertirse en el acompañante infaltable de las reuniones familiares y las celebraciones entre amigos alrededor del balompié.

Un insight claro: ¿cómo consumen los hinchas colombianos en casa?

El nacimiento de esta alianza no es una casualidad comercial, sino el resultado de un detallado análisis de las tendencias de consumo en el país. Según datos de la consultora Kantar Worldpanel, el comportamiento de los aficionados de la Selección y del fútbol local demuestra patrones muy claros cuando se trata de disfrutar de un compromiso deportivo en la televisión.

Los estudios revelan que el 73% de los hinchas colombianos prefiere acompañar los partidos con snacks salados, mientras que el 47% complementa la experiencia con una cerveza. Al cruzar estas dos variables, Bavaria y Grupo Nutresa identificaron una oportunidad de oro para conectar de forma directa con las emociones y los hábitos arraigados en los hogares del país, optimizando un ritual de consumo que ya existía de manera informal.

Cortesía: Grupo Nutresa

Innovación sin alcohol: así es el nuevo Maní La Especial Águila sabor limón pimienta

Una de las grandes preguntas de los consumidores ante este lanzamiento fue si el snack contenía algún porcentaje de graduación alcohólica o si estaba elaborado a base de la bebida. Las compañías aclararon rápidamente que este desarrollo se realizó en conjunto con la plataforma de Águila 0,0%, garantizando un producto libre de alcohol.

El perfil de sabor seleccionado es una mezcla equilibrada de limón y pimienta, diseñado específicamente para realzar y complementar las notas refrescantes de la cerveza tradicional, promoviendo simultáneamente un consumo inteligente y moderado. No se trata de fusionar los productos de forma literal, sino de diseñar la armonía perfecta en el paladar de los colombianos para elevar la experiencia gastronómica del "picoteo" futbolero.

Formatos y disponibilidad: ¿Dónde conseguir 'El Equipo Perfecto'?

Para garantizar que ningún colombiano se quede sin probar esta edición limitada, la distribución de 'La Especial Águila' se ha desplegado a nivel nacional cubriendo todos los frentes del mercado. La versatilidad es clave, por lo que el producto fue lanzado en tres presentaciones pensadas para distintos momentos de consumo:

Super Pack de 380 gramos: Ideal para las grandes reuniones familiares frente a la pantalla.

Presentación para compartir de 160 gramos: Diseñada para grupos medianos de amigos.

Formato individual de 35 gramos: Perfecto para el consumo personal o rápido durante el entretiempo.

El producto ya se encuentra disponible tanto en el canal tradicional (las icónicas tiendas de barrio) como en el canal moderno, que incluye las principales cadenas de supermercados, hipermercados, autoservicios, minimercados y droguerías de todo el territorio nacional.

Bavaria y Nutresa: una alianza estratégica que impulsa el consumo responsable

Más allá del impacto comercial y la innovación en góndola, los líderes de ambas multinacionales destacaron el valor cultural de este movimiento.

Álvaro de Luna, Vicepresidente de Marketing de Bavaria, enfatizó el rol histórico de la marca en el deporte:

Águila ha sido la cerveza del fútbol colombiano por más de tres décadas. Con esta alianza, Maní La Especial se suma de manera natural a esa ocasión, aportando un sabor pensado para acompañar la experiencia. Juntas, estas marcas no solo elevan el momento del partido, sino que refuerzan la importancia de disfrutarlo con moderación.

Por su parte, Regina Malo, Gerente de Mercadeo de la Compañía Nacional de Chocolates de Grupo Nutresa, destacó que las categorías crecen verdaderamente cuando se crean ocasiones con significado para el usuario:

La unión entre La Especial y Águila conecta dos íconos que hacen parte de la cultura colombiana para potenciar uno de los rituales de disfrute más importantes del país: compartir alrededor del fútbol". Con "El Equipo Perfecto.

Ambas organizaciones demuestran que la tradición, el sabor y la responsabilidad social pueden jugar con éxito en la misma cancha.