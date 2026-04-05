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El influencer Camilo Triana está de luto tras confirmar la muerte de su perro Magnus

La muerte de Magnus, su mascota y símbolo de lucha contra el cáncer, generó una ola de reacciones en redes sociales.

Camilo Triana perro Magnus
FOTO: Camilo Triana - IG

Noticias RCN

abril 05 de 2026
08:15 p. m.
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Las redes sociales reaccionaron este domingo 5 de abril tras conocerse que Magnus, el perro de raza pitbull que acompañó durante casi nueve años al influenciador colombiano Camilo Triana, murió luego de enfrentar por segunda vez el cáncer. La noticia fue confirmada por el propio creador de contenido, donde compartió un mensaje de despedida que rápidamente se viralizó.

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La historia de Magnus trascendió el entorno personal del influencer y se convirtió en un caso ampliamente seguido en redes sociales, especialmente por el proceso de enfermedad que el perro enfrentó durante los últimos meses.

La historia de Magnus y su impacto en redes sociales

El caso de Magnus ya había captado la atención pública desde finales de 2025, cuando se conoció que había superado un primer diagnóstico de cáncer. En ese momento, Camilo Triana celebró la recuperación de su mascota con una caravana en Bogotá

Sin embargo, en marzo de 2026, el influenciador informó que el cáncer de Magnus había regresado. Ante este escenario, Triana comunicó que, junto a su familia, decidió no someter al animal a tratamientos invasivos adicionales, priorizando su bienestar en la etapa final de vida.

Tras confirmarse el fallecimiento, las redes sociales se llenaron de mensajes de condolencia, evidenciando el alcance de la historia. Comentarios de apoyo, empatía y reconocimiento al impacto de Magnus en la vida de otros usuarios marcaron la conversación digital, posicionando el caso como una de las historias más emotivas del día en el entorno online colombiano.

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