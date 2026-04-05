Mauricio Lizcano: “La paz total ha sido un fracaso; Colombia no puede quedar en manos de los extremos”

En una nueva entrega de entrevistas con candidatos presidenciales, el director de Noticias RCN, José Manuel Acevedo, conversó con Mauricio Lizcano sobre su aspiración a la Casa de Nariño, su experiencia en el sector público y sus propuestas para enfrentar los principales desafíos del país.

Lizcano destacó que su candidatura se respalda en una recolección de 1.800.000 firmas, lo que lo posiciona como una de las campañas independientes con mayor respaldo ciudadano. Aseguró que nunca dudó en continuar en la contienda, pese a las dificultades, al considerar que Colombia necesita “una voz distinta” frente a la polarización política.

“Estoy convencido de que el país no puede quedar en manos de los extremos. Alguien tiene que levantar la voz”, afirmó.

El candidato defendió su trayectoria, especialmente su paso por el Ministerio TIC, donde aseguró haber logrado avances significativos en transformación digital. Entre ellos, destacó que Colombia alcanzó el primer lugar en la región en este indicador dentro de la OCDE, la formación de un millón de ciudadanos en habilidades digitales, el aumento en conectividad y la implementación del 5G.

Además, recordó su papel como presidente del Congreso durante la aprobación del Acuerdo de Paz con las FARC, uno de los hitos que, según él, lo acreditan para aspirar a la presidencia.

Críticas a la “paz total” y propuestas en seguridad

Uno de los puntos más contundentes de la entrevista fue su postura frente a la política de “paz total” del gobierno de Gustavo Petro, la cual calificó como un “fracaso total”.

Según Lizcano, esta estrategia ha generado desorden, falta de claridad sobre los actores con los que se negocia y un aumento en la inseguridad en los territorios.

“Se les ha dado una patente de corso para seguir delinquiendo. Nadie sabe con quién se está negociando”, señaló.

En ese sentido, propuso que, de llegar a la presidencia, cancelaría este modelo desde el primer día y fortalecería la presencia del Estado en las regiones antes de retomar cualquier negociación.

En materia económica, Lizcano planteó una reforma al impuesto de renta empresarial con tarifas diferenciadas: 10% para pequeñas empresas, 25% para medianas y un máximo de 30% para grandes compañías. El objetivo, explicó, es incentivar la generación de empleo.

También propuso una medida enfocada en jóvenes: eliminar el pago de parafiscales para empresas que contraten a personas en su primer empleo, asumiendo esos costos desde el presupuesto nacional.

“Si no tienen experiencia no los contratan, y si no los contratan, ¿cómo adquieren experiencia?”, cuestionó.

Balance del gobierno Petro

Sobre su relación con el presidente Gustavo Petro, Lizcano aseguró que no han vuelto a tener contacto desde su renuncia al Gobierno hace dos años. Sin embargo, reconoció algunos aciertos, como la política de entrega de tierras y el aumento del salario mínimo.

En contraste, fue crítico con la situación del sistema de salud y la seguridad, que calificó como los principales fracasos de la actual administración.

“La gente está haciendo filas, no le entregan medicamentos y la inseguridad está disparada, especialmente la extorsión”, concluyó.

La entrevista deja ver a un candidato que busca posicionarse como una alternativa de centro, con énfasis en resultados, experiencia en gestión pública y propuestas enfocadas en empleo y seguridad, en medio de un escenario político marcado por la polarización.