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"Fuerte": reconocida vidente hizo escalofriante predicción sobre Colombia

La astróloga aclaró qué fue lo último que vio en sus revelaciones.

Foto: Freepik.

Noticias RCN

abril 05 de 2026
12:21 p. m.
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Alexandra Vidente Mundial, la astróloga que ha acertado varias predicciones y tiene más de un millón de seguidores en TikTok, ha estado hablando en los últimos días de Colombia.

Fue así como en la noche del 4 de abril publicó un nuevo video y aseguró que se podrían presentar dos acontecimientos que requieren de atención y cuidado. ¿Cuáles serían? Descubra los detalles completos aquí en Noticias RCN.

Estas fueron las escalofriantes predicciones que Alexandra Vidente Mundial hizo sobre Colombia

Alexandra Vidente aseguró que, según sus visiones, en Colombia se podría presentar un fuerte movimiento telúrico muy pronto.

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"Estoy viendo fuertes temblores en Colombia. Veo un terremoto y un movimiento sísmico considerable. Hay que tomar precauciones porque es posible que sea muy fuerte", dijo.

Pero, adicionalmente, indicó que en sus cartas y en sus análisis se le ha revelado un posible atentado contra una persona muy importante para el país.

"Otra predicción que quiero dar para Colombia, en las próximas semanas, horas y días, es un atentado a una figura pública. Pendientes de eso", concluyó.

¿Qué otra predicción ha realizado Alexandra Vidente Mundial sobre Colombia en el último tiempo?

Hace unos días, también en su cuenta de TikTok, Alexandra Vidente Mundial dijo que, de acuerdo con sus análisis astrológicos, en Colombia podría presentarse un nuevo accidente aéreo.

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Sin embargo, la reconocida astróloga también expresó que es importante que las autoridades mexicanas y estadounidenses estén muy pendientes porque, según sus visiones, podrían sufrir un suceso similar.

No obstante, no todo terminó ahí, sino que Alexandra Vidente Mundial también ha expresado que Colombia, México y Estados Unidos deben cuidarse de derrumbes e inundaciones.

 

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