Magnus, el perrito viral que superó el cáncer y celebró con caravana, tiene nuevamente la enfermedad

El mundo de las redes sociales se vio sacudido por un enternecedor video que le dio la vuelta al internet, pues Magnus, un perrito de raza pitbull, se volvió famoso por haber protagonizado una conmovedora caravana al celebrar la superación de su cáncer.

No obstante, tres meses bastaron para que la enfermedad invadiera nuevamente el cuerpo del canino, quien hoy ya ha despertado sentimentalismo entre los seguidores del creador de contenido Camilo Triana.

¿Qué pasará con Magnus, el perrito de Camilo Triana?

En las horas más recientes, el influencer tomó su cuenta oficial de Instagram para hablar sobre el estado de salud de su perrito, quien se volvió famoso en internet al protagonizar un viral video el pasado 28 de noviembre del 2025. Según Triana, el cáncer de Magnus regresó a escasos meses de haber superado un “tormentoso” proceso.

Sin embargo, ante la lamentable noticia, el famoso dio a conocer detalles de su irrevocable decisión para esta oportunidad ya que decidió que no iba a someter a su mascota a nuevas cirugías y quimioterapias. También, explicó el deseo de que su mascota viva sin dolor durante esta nueva etapa de la enfermedad.

“Él ya no es un cachorro y su cuerpo ya no es tan fuerte como antes y no podría con el peso de saber que los perdimos en una sala de cirugía o que sus últimos días sean débiles por las quimioterapias”, explicó.

Pese a que se desconoce el tiempo de supervivencia tras el diagnóstico, Triana aseguró que se dedicará a cuidarlo y hacer de sus días algo más “llevadero y tranquilo”.

“Magnus se quedará hasta el día en que su cuerpo esté bien y sin sufrimiento. No sabemos eso en cuánto tiempo será, no sabemos cuánto tiempo más seguirá iluminando mis días con su existencia, solo sé y le prometo a él y a quienes lo aman que estará bien, tranquilo y más amado que de costumbre”.

Magnus, el perrito que se robó el amor de sus fans

No cabe duda de que Magnus se ha llevado el amor de los seguidores de su cuidador. Tras nueve años, la mascota ha logrado obtener gran popularidad en redes sociales al participar en un sin fin de clips y videos de Triana.

Su historia ha conmovido a miles de internautas, quienes siguieron de cerca el proceso de recuperación al ser diagnosticado con un agresivo cáncer que lo mantuvo hospitalizado varias semanas. Ahora, los seguidores de Triana han manifestado estar al tanto de la situación de salud del canino, quien es considerado como un símbolo de lucha y amor de cuatro patas.