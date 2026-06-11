El Mindo y las papas Papi-Q BBQ

Esta innovadora apuesta sabor a costilla BBQ incluye una producción musical de SOG, buscando conquistar a una nueva generación que valora la cultura y la autenticidad.

¿Qué son las nuevas papas Papi-Q BBQ de El Mindo y Rizadas?

En un movimiento sin precedentes para la industria de los snacks en Colombia, Yupi, a través de su marca Rizadas, ha decidido entregar las llaves creativas de su nuevo producto a uno de los creadores de contenido más relevantes del país. El resultado es Papi-Q BBQ, unas papas fritas acanaladas que se destacan por su intenso sabor a costilla BBQ.

Esta alianza no se limitó a usar la imagen de una celebridad. Armando Ortiz, mejor conocido como El Mindo, tuvo total libertad en el proceso de creación. Su participación fue integral y abarcó diversas etapas del desarrollo:

El creador de contenido caleño lideró el concepto general del producto.

Diseñó el empaque que verán los consumidores en las estanterías.

Fue el encargado de seleccionar el distintivo sabor del snack.

Participó activamente en la creación del jingle de la campaña publicitaria.

El toque musical de SOG: la estrategia detrás del lanzamiento

El lanzamiento oficial se llevó a cabo el 5 de junio de 2026 en el establecimiento Callao, ubicado en Cali, en un evento que simulaba la presentación de El Mindo como cantante. Para garantizar que esta colaboración tuviera un impacto contundente en redes sociales y plataformas de descubrimiento de contenido, la campaña se apoyó fuertemente en la música urbana.

El pegajoso ritmo de la campaña fue producido por SOG (Santiago Orrego Gallego), reconocido en la industria musical por ser el productor de cabecera de artistas de talla internacional como J Balvin y Ryan Castro. Esta combinación de gastronomía de barrio, humor y un gran flow busca conectar profundamente con una generación que demanda experiencias únicas y divertidas de sus marcas favoritas.

Expectativas de ventas: la ambiciosa apuesta de Yupi

Rizadas no es un jugador novato en el mercado; de hecho, es la segunda marca más vendida en Colombia y lidera las ventas en la categoría de sabor mayonesa según datos de Nielsen. Con la llegada de este nuevo producto, las proyecciones comerciales de la compañía son significativas:

Se espera comercializar 1.5 millones de unidades de esta edición especial.

La compañía proyecta un crecimiento del 10% en las ventas de la marca gracias a este lanzamiento.

El producto estará disponible bajo un formato in&out por un periodo exclusivo de tres meses.

Las Papi-Q BBQ se podrán encontrar tanto en el canal tradicional como en el moderno, en presentaciones de 36 y 105 gramos.

Actualmente, la marca vende la impresionante cifra de 91 millones de paquetes al año, lo que equivale a unos 251.000 diarios, con presencia no solo en Colombia, sino también en Ecuador, Panamá, Venezuela y Estados Unidos.

El Mindo y el impacto de los creadores de contenido en el marketing

La elección de El Mindo para esta primera colaboración histórica en los más de 30 años de Rizadas tiene un fuerte respaldo estratégico. Con una comunidad masiva de 7 millones de seguidores y tras ser reconocido por Forbes como uno de los creadores más influyentes del país en 2025, Ortiz tiene una influencia innegable en la cultura popular.

Felipe Reyes, Gerente de Categoría de papas Yupi, destacó que la intención era generar una propuesta de valor disruptiva que conectara con las nuevas generaciones mediante autenticidad, cultura y mucho flow. Con este drop, Rizadas reafirma el ADN innovador que la llevó a ser la primera marca en introducir la papa tipo acanalada en Colombia hace más de tres décadas, demostrando que sigue sabiendo cómo hacer que sus papas "vuelen" de los estantes.