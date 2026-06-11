Trump cancela ataques contra Irán y abre la puerta a un acuerdo

El presidente estadounidense Donald Trump anunció el jueves que anulaba los ataques previstos para esa misma noche contra Irán y evocó la posibilidad de un acuerdo con “los más altos niveles” en Teherán.

"Teniendo en cuenta que las conversaciones con la República Islámica de Irán han sido vistas y aprobadas por las más altas autoridades iraníes, he (…) cancelado los ataques y bombardeos que estaban previstos contra Irán esta noche", escribió Trump en su red Truth Social.

El mandatario agregó que “las conversaciones y los últimos puntos han sido, en principio y en detalle, aprobados por todas las partes implicadas”, mencionando entre ellas a los países del Golfo, Turquía e Israel.

Giro tras amenazas de ataque

Horas antes de este anuncio, Trump había asegurado que Estados Unidos atacaría a Irán en la noche del jueves 11 de junio, destacando que gran parte de la capacidad defensiva y ofensiva del país había sido neutralizada. Incluso advirtió que pronto tomaría el control de la infraestructura y los mercados de petróleo y gas iraníes.

La amenaza se produjo tras dos jornadas consecutivas de intercambio de ataques aéreos entre Washington y Teherán, lo que elevó la tensión en la región.

Conversaciones y dudas sobre la Isla de Kharg

En una entrevista con Fox News, Trump señaló que su preferencia sería tomar el control del centro de infraestructura petrolera de Irán en la isla de Kharg, aunque reconoció que no estaba seguro de que los estadounidenses tuvieran la disposición de respaldar una escalada mayor en la guerra.

"Estamos manteniendo conversaciones con ellos y demás, pero, sinceramente, mi preferencia siempre ha sido tomar el control de la Isla de Kharg... esa sería mi opción. No estoy seguro de que Estados Unidos tenga la disposición para llegar tan lejos", afirmó.